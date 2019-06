Escucha las noticias de las 10:00 (15/06/2019)

Voz 0393

00:28

los términos de ese acuerdo con Vox la ultraderecha no tendrá áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid es decir no tendrán ninguna concejalía concreta no estarán sentados en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid pero según el acuerdo que han cerrado con el Partido Popular de madrugada obtendrán cargos de poder en las juntas de distrito es decir en los ayuntamientos de cada barrio sus cargos no tienen por qué ser electo se pueden escoger a dedo es el pacto que han alcanzado esta noche Espinosa de los Monteros y Teodoro García Egea Un pacto que hoy hará alcalde de Madrid a Martínez Almeida hay desbancar a a Manuela Carmena de la capital de España el pleno comienza a las once de la mañana