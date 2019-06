Escucha las noticias de las 11:00 (15/06/2019)

son las once las diez en Canarias

la formación de ultraderecha Vox ha afirmado pactos de gobierno en toda España para evitar ejecutivos de izquierdas en los ayuntamientos que hoy se constituye en Zaragoza está incluida en ese acuerdo por lo que previsiblemente será el Partido Popular quién ocupe la alcaldía de la ciudad este viernes los de Abascal amenazaron con no apoyarles dejar el Consistorio en manos del PSOE informa Lorena Ruano

buenos días efectivamente el popular Jorge Azkoyen será investido alcalde de Zaragoza en el pleno que se celebra en apenas una hora el acuerdo alcanzado esta madrugada entre PP y Vox desbloquea la situación generada ayer por la tarde cuando desde Madrid se aseguraba que el partido de ultraderecha no apoyaría con algo que ocurría mientras PP y Ciudadanos firmaban aquí en Zaragoza un acuerdo de gobierno con cincuenta puntos hoy ambas formaciones contarán con el apoyo de vos desbancando así la lista más votada de la socialista Pilar Alegría Sara Fernández de Ciudadanos será la vice alcaldesa y en cuanto a vos este grupo no asumirá ninguna concejalía hay entrará en el reparto de las juntas de distrito como el resto de los grupos de la oposición

acaba de entrar en el hemiciclo Martínez Almeida ha acercado a saludar ya besar a Manuela Carmena que ya no preside el pleno del Ayuntamiento está sentada con el resto de concejales el de Madrid será un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos en el que Vox no tendrá áreas concretas de gobierno municipal pero sí cargos de poder en las juntas de distrito es el acuerdo que siguieron anoche los dirigentes populares de PP y Vox para hacer alcalde Almeida Ibiza alcaldesa Begoña Villacís

pues a su llegada este pleno la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha defendido que Vox no es un partido de ultraderecha responde así al presidente de Francia Emmanuel Macron que cuestionó a Ciudadanos por sus alianzas poselectorales con Vox

si les digo me parece un partido plenamente constitucional y lo que diga el señor presidente de la República francesa pues estará muy bien para práctica pero Vox no es Marine Le Pen la pruebas que no se va a poner en su grupo sino en el de los conservadores británicos al cual nos unen muchas cosas