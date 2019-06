MSF detiene la expansión del Sida en Sudáfrica

Voz 1 00:00 de azul

Voz 1667 00:06 lo decíamos al comienzo Médicos Sin Fronteras ha conseguido algo importantísimo en la lucha por el control del VIH se ha adelantado a la meta que ha propuesto Naciones Unidas en dos mil veinte para controlar la expansión del virus y lo ha conseguido con un proyecto innovador del que nos va a hablar Laura Triviño la responsable de la organización en Sudáfrica que es donde se ha conseguido esta avance

Voz 3 00:26 es hora Laura buenos días buenos días hay tres cifras que marcan este proyecto de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica son las cifras noventa noventa y cuatro noventa y cinco Laura qué significa eso

Voz 4 00:40 pues mira las listas son lo que son las metas que ONUSIDA el otro curso de dos mil trece para poder conseguir en el dos mil veinte lo que quieren decir es que ellos propusieron un noventa por ciento de la población deberían Javier su estatus sobre VIH sida el noventa por ciento de esa población debería debería estar en tratamiento con antirretrovirales viendo ventas el noventa por ciento de esos que están en tratamiento deberían tener subidos es suprimidos es decir que el virus indetectable en esto proyecto lo que hemos conseguido es que no sólo es noventa noventa noventa Hemos conseguido que fuera noventa noventa y cuatro noventa y cinco por ciento

Voz 1667 01:23 aumentar los porcentajes y además un año antes de lo que ha establecido Naciones Unidas no

Voz 1 01:28 exactamente ha sido escogido logro que lo hemos conseguido un año antes y además que es el primer el primer distrito la primera población

Voz 4 01:35 que hemos perdido en pues observar que ha sido posible hacerlo por lo tanto estamos muy contentos

Voz 1667 01:43 es más añado un hito más que lo habéis conseguido en una de las áreas de Sudáfrica que tiene mayor prevalencia no de del VIH

Voz 1 01:53 exactamente son el área donde trabajamos que es natal es una zona muy rural además una de cada cuatro personas tienen Fira sobre todo en la población joven y sobre todo las mujeres así que si miras a las mujeres embarazadas hasta casi cuarenta por ciento de ellas tienen sida

Voz 1667 02:10 tremendo que hay algo que me llama la atención que creo que nos expliques Laura que les expliques a todos los oyentes y es que decís que este proyecto ha reforzado la tesis que tenéis a Médicos Sin Fronteras acerca de la idoneidad de establecer intervenciones a nivel comunitario es decir qué quiere decir eso Laura

Voz 1 02:29 sí pues eso quiere decir que cuando vas a cualquier intervención sea un programa de si pero cualquier otro no lo tienes que hacer es que hacerlo con la Comunitat es imposible hacerlo hay que entenderla hay que hay que colaborar con ella el diseño de programa tiene que ser en conjunto con la comida cuando hablamos de la comunidad de pacientes de familias de líderes de la Comunitat esta adicionales pues dice extrema político que tengan en ese lugar exactamente todo esto no es sólo el conjunto de todo eso hace que sea posible diseñar estrategias e intervenciones que que hablen a las necesidades que esa comunidad específico tiene

Voz 1667 03:09 lo que ha hecho y no te iba a preguntar qué qué ha hecho falta para que toda la comunidad se involucre no

Voz 1 03:15 pues mira llevamos trabajando allí desde el dos mil once y entonces hemos tenido pues un montón de reuniones informales formales con diferentes miembros de la comunidad hablando mucho con el Gobierno compartiendo ideas oyendo les lo que ellos tienen que decir pues para poder hacer eso adecuar no sea lo que era necesario por ejemplo a la zona donde trabajamos pues todo el mundo sabe lo que es el sida antes era un tabú uno se podía hablar de ello y ahora mismo pues ya no representa un tabú la gente puede hablar de ello libremente que no han repetido repetido y repetido durante muchos años

Voz 1667 03:52 desterrar el miedo al VIH allí no Laura como ha cambiado la vida te iba a decir de los portadores del VIH pero en general de la comunidad de estas comunidades no

Voz 1 04:03 sí mira yo creo que ha cambiado mucho en esta población específica ha cambiado mucho pero hay trabajaron que hacer no podemos es decir que que estamos en el lugar donde no es no es un problema mucha gente acá le cuesta mucho compartirlo con sus familias incluso sobre todo la gente de la gente joven así que es una cosa que bien que hemos conseguido algo maravilloso pero no quiere decir que podemos bajar la guardia que está todo todo hecho

Voz 1667 04:29 Nos preocupa por ejemplo que que más de la mitad de los hombres y adolescentes de entre quince y veintinueve años no reciben tratamiento no todavía

Voz 1 04:38 exacto eso por ejemplo sabemos que hemos hecho noventa noventa y cuatro noventa y cinco excelente pero si lo miras por sexo los hombres no están también como las mujeres de todo como tú has comentado de los quince a los veintinueve a años y pienso quiere decir pues que el hombre en general es mucho más difícil de conseguir sabes lo van a los centros de salud o cuando van ya está muy enfermos al muchos lo que es la masculinidad en África pero no sólo en África muchos muchos lugares donde el hombre tiene que ser fuerte sabes lo puede demostrar debilidad donde los sistemas de salud no están adaptados a los hombres en El hombre no quiere esperar nada en la sala de espera era algo rápido quiere ser atendido por hombres que estoy más sanitario no puede responder a tantas cosas

Voz 1667 05:26 ahí no estás dando una de las claves de las dificultades de luchar contra el VIH allí no pero cuáles son los falsos mitos los falsos mitos en torno al VIH que habéis tenido que que derribar Laura

Voz 1 05:38 hombre entre moros de falsos mitos yo creo que ahora hay mucho entendimiento de cómo se transmite

Voz 5 05:45 yo creo que

Voz 1 05:46 hoy en día a la gente sabe que es la el el mayor la factor Prats la transmisión es una transmisión heterosexual e Jenson poco es la educación Martí falsos mitos es el decir bueno pues esto si no hay una protección no hay una prevención ceba transmitir seguro llegan tampoco lo ha sido un esfuerzo descomunal ácido de la hacer entender a la gente que está en la mejor prevención que hay estar en tratamiento está en tratamiento con antirretrovirales Itu el virus bastar suprimido va a ser impecable no vas a poder transmitir la enfermedad y eso es la mejor arma que tenemos y hacer entender esto a la gente y que la gente se lo tome como que como que se toma en el tratamiento cada día que esa tratamiento es muy difícil

Voz 1667 06:31 que vean vida Annan quería y que vean futuro

Voz 1 06:34 exacto porque pues lo lo ven pero la vida cambia y no es un modelo lineal sabes en el que empiezas tratamiento va a tomar lo cada día durante el resto de cincuenta años pues no la Guera cambia lo vas a dejar de tomar pues cualquier situación entonces qué pasa ya es cuando el el el virus pues aumenta entonces pues estos emitirlo otra vez esa es un poco un pez que se muerde la cola

Voz 1667 06:59 a nuestros oyentes habrán oído algo de jaleo en algunos momentos de la entrevista es porque Laura asiste a la segunda Conferencia sobre el Sida más importante a nivel mundial que se está celebrando en Durban no sé que estás escuchando allí en esa convención Laura que te resulte interesante no que nos pueda resultar interesante sobre

Voz 6 07:17 a soluciones a

Voz 1667 07:20 el virus

Voz 1 07:21 sí lo que era lo que me sorprende es que el número de nuevas infecciones que ocurren cada día en Sudáfrica son mil doscientas Mojo mujeres jóvenes cada día que siguen infectando se hizo unos cinco mil infecciones al día eso es estamos teles dando por ejemplo una una victoria el Médicos Sin Fronteras pero cuando lo había pensaba que es mucho trabajo Alcácer hacer son poco hay un desencanto una fatigas lo decía hay una pérdida de Spa

Voz 5 07:52 hondos y entonan

Voz 1 07:55 los de exacto los donantes a nivel a nivel mundial y los que estamos en terreno de los que seguimos trabajando en esto hace tantos años vemos que que no que que la lucha continúa el problema ha cambiado pero sigue estando ahí y ahora que tenemos mucha gente que lleva tomando antirretrovirales muchos años y que tienen fatiga y que no son los toman y que tienen otras enfermedades que vienen con la Herat pues no sólo tiene vencida tienen diabetes tienen hipertensión entonces sabes no es fácil tomar pastillas no tres o cuatro yo creo que la falta de entendimiento de lo que esto supone es algo que tenemos que usar encontrar soluciones diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora

Voz 1667 08:39 muchos retos todavía en la lucha contra el VIH pero Laura Nos ha explicado este ejemplo de que es posible conseguir esa meta de Naciones Unidas de que el noventa por ciento de las personas con VIH conozcan su estado el noventa por ciento siga el tratamiento y por tanto ese noventa por ciento tenga una carga viral indetectable lo que en la práctica supone que no se puede transmitir el virus Laura muy interesante lo que nos has contado seguimos muy atentos a vuestro trabajo en Sudáfrica gracias

Voz 1 09:10 muchas gracias a vosotros gracias Pablo gracias a punto de fuga por pues pues estaría interesado en estos temas