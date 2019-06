Escucha las noticias de las 14:00 (15/06/2019)

en lamentables repito que la capital de España tenga el aliento de la ultraderecha en lo alto del pacto que sea alcanzado en Europa hoy se hacen eco de esta situación que no se habría producido en París que no se habría producido en Londres hoy en Berlín donde se le habría cerrado el paso con

Kutcher si esos pactos de derechas tienen algunas fisuras Roberto Burgos tiene alcalde socialista porque Vox ha roto la disciplina de voto no ha apoyado a ciudadanos problemas también entre el PP y Ciudadanos en Huesca también alcaldía a los socialistas que conquistan Santa Cruz de Tenerife Ciudadanos contra pronóstico se hace con el bastón de mando en Jaén y Granada con un solo concejal de los trece de la corporación Enrique de Castro ciudadanos gobernará a Melilla en Cáceres también se quiebra el pacto de derechas recupera el Gobierno el PSOE y el popular Xavier García Albiol se queda en el banquillo de la oposición en Badalona porque Wayne ha respaldado al PSC con este pequeño seísmo local el PP anuncia dos mociones de censura en Huesca donde ahora PP Ciudadanos y Vox se acusan mutuamente en Burgos pero veremos Roberto también si concejales díscolos en este caso de Vox en Burgos se quedan o no

Voz 0055

04:23

será detenido Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes el juez Llarena sigue el criterio de la Fiscalía hay mantiene las órdenes de detención contra los dos explica que son eurodiputados electos pero que todavía no lo son de pleno derecho ni han prometido el cargo ante la Junta ni ha empezado el periodo de sesiones y por tanto todavía no están protegidos por la inmunidad parlamentaria esto en la práctica implica Roberto que por ahora Carles Puigdemont y Toni Comín no pueden venir a España sin ser detenidos y que si quieren prometer el cargo de eurodiputados tendrán que entregarse la defensa del ex president recurrirá esta decisión