Escucha las noticias de las 18:00 (15/06/2019)

pie el Tribunal Supremo ha rechazado suspender la orden de detención contra Puigdemont Illes recuerda que será detenido si pone un pie en España para recoger su acta como eurodiputado la informaciones de Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes el juez Llarena sigue el criterio de la Fiscalía y mantiene las órdenes de detención contra los dos explica que son eurodiputados electos pero que todavía no lo son de pleno derecho ni han prometido el cargo ante la Junta me ha empezado el periodo de sesiones y por tanto todavía no están protegidos por la inmunidad parlamentaria esto en la práctica implica Roberto que por ahora Carles Puigdemont Toni Comín no pueden venir a España sin ser detenidos y que si quieren prometer el cargo de eurodiputados tendrán que entregarse la defensa del ex president recurrirá esta decisión pibe