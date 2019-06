La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Ponferrada, Villafranca y O Cebreriro

soy José Javier Esparza autor de la claramente la menuda Asturias buenos y cristianos Santiago y cierra España mire un guión de la película el presidente de Jacob sobre el Camino de Santiago que tiene mucho que ver con el origen de la palabra como franquicia aquí tiene su origen precisamente en el camino de Santiago o más precisamente en los francos que venían a las localidades del Camino de Santiago los francos en los que venían de Francia y que pasa pues que era la gente que vivía aquí que instalaba Ike para instalarse y ocuparse de trabajos de carácter artesanal pues es otro gabán bueno una exención de privilegios es decir una franquicia como empezó a llamarse a partir de qué momento una zona franca un barrio Franco significa que son zonas libres de determinado tipo de impuestos con ciertos privilegios por cierto es el mismo origen que le la palabra franqueza que crece sinceridad porque precisamente en su condición de Francos se presentarían las características morales como sinceridad lo Leza etc así que cada vez que uno oiga Franco que deje de pensar en la dimensión histórica y que piense fundamentalmente en eso en la gente que se vino aquí desde el otro lado de los Pirineos a través del Camino de Santiago súbete a la Historia

muchísimo y el sacerdote por lo visto no se lo debía agradecer lo suficiente entonces a la hora de la consagración la hostiase convirtió visiblemente encarne el vino visiblemente en sangre pues el milagro pasó de Boca Boca llegó hasta hoy dos de los Reyes Católicos que incluso visitarán el lugar yo tengo especial vinculación con este camino porque tiene quede incomunicado en Cebreiro con una gran nevada in me acordé mucho en pastor dicen mi luna de miel además con mi mujer y nos quedamos incomunicados arriba nos quedamos sin luz contando historias y celebrando que habíamos llegado sanos y salvos al pueblo y fue una de las etapas más bonitas que recuerda llama mucho la atención que un pueblo tan pequeño se su el que presida la bandera en Galicia el cáliz que salen la bandera es el de O Cebreiro este Khalid es así de mítico mítico también es el párroco o verías Baliña que era el párroco de O Cebreiro y que fue el que revitalizó otra vez el Camino de Santiago hilo reseña lo hizo con las ya famosas flechas amarillas sobre tal historia