La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Suero de Quinones

Voz 1

00:00

en la historia en ruta vamos a cruzar otro puente el del río Órbigo uno de los más largos del camino es famoso por la legendaria historia del paso Rosso del caballero Suero de Quiñones cuentan las crónicas que el caballero leonés Don Suero de Quiñones se comprometió ante Juan II de Castilla a llevar en el cuello todos los jueves por amor a su dama una argolla en julio de mil cuatrocientos treinta y cuatro Se harto Suero de Quiñones se plantó en este puente sobre el río Órbigo y retó a todo Caballero que quisiera cruzarlo Si durante un mes suero y sus amigo de rompían trescientas lanzas podría quitarse largo ya del cuello y librarse de la prisión a que lo sometía a su dama entre el diez de julio y el diez de agosto Quiñones venció en más de setecientas carreras pero no sólo rompió ciento sesenta y seis plazas a pesar de no alcanzar las trescientas danzas comprometidas los jueces decidieron que podía quitarse la argolla con este final feliz suero y su pandilla peregrinar a Santiago ofreció sus armas al Apóstol y una cinta azul que pertenecía a su dama para librarse definitivamente de su amor cortés no correcto