La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Jesus Callejo en Leon

Voz 2

00:15

a lo largo de nuestra pequeña carrera sus bienvenido muchas gracias muchas gracias Esther dance en esta presentación de Augusto un montón de cosas León ya me dirás no es no sólo porque sea mi tierra sino que es verdad que en León confluyen muchísimas cosas no confluyen no sólo ya el camino jacobeo en algún momento determinado como en Astorga confluyen en la Ruta de la Plata hay multitud de leyendas de d'Història de gastronomía y sobretodo de influencias espirituales de todo tipo no entonces caro León pues primero como el epicentro sería la catedral que sería lo más conocido con multitud de anécdotas curiosidades que se pudieran contar de la cátedra no desde las vidrieras algunas todavía se conservan de la Edad Media con el toque al químico oro que había allí hasta la falsa leyenda del topo porque luego resulta que es un caparazón de una tortuga laúd pero bueno está muy bien porque hemos se ve mal cruza había piensa que es un topo que es el que justifica el que la Catedral de León no se llegar a construir nunca de una forma pero había ruinas derribos conspiraciones era porque el asentamiento está avales están mal entre otras cosas porque debajo hay unas termas rumano más romántico decir que había ahí entonces inventaron la historia del topo pero claro no cómo historias que no conoce el a la historia tomara básicamente es eso que por la cimentación de la catedral sí que tenía distintos percances no entonces es una catedral porque de estilo gótico pero que va sufriendo pues distintas reformas a lo largo del tiempo allí se ve que no se acaba de concluir las obras por eso por o por una mala distribución arquitectónico sencillamente por mal asentamiento no era el mejor lugar para construir la catedral pero es verdad que lo importante siempre es el lugar es decir el lugar mágico y ahí es donde hay que construir el campo principal entonces bueno pues se empezó a establecer una teoría que convencía muy bien en la época Krauss había un topo gigantesco que de vez en cuando hacía sus tropelías no hacía sus canales subterráneos eso es lo que impedía para consuelo del arquitecto de los canteros es lo que impedía que avanzará las obras luego alguien trajo una tortuga laúd lo colocó allí está colocado en una de las puertas con una luminosidad bastante escasa pues empezó a correr el rumor de que Sara el famoso topo que hay que gracias a eso las obras proseguía lo cual no es verdad porque yo estuve la semana pasada y sigue construyendo deberá porque hay andamios por todos los sitios