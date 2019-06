La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Burgos,

a quinientos kilómetros de Santiago Burgos suena a leyenda Santa Gadea de Burgos La Cartuja de Miraflores el Hospital del Rey el monasterio de las huelgas y sobre todo la cátedra tal de Santamaría Patrimonio de la Humanidad una de las catedrales más famosas del mundo Fernando III el Santo puso la primera piedra mil doscientos veintiuno capicúa diez años después diez se celebraba la primera misa desde entonces su leyenda no ha dejado de crecer el Cristo de Burgos una imagen articulada de piel de búfalo y fama de milagro el papa moscas un reloj con autómatas del siglo XVIII la capilla de los con The estables de Castilla podríamos pasar horas hablando de la catedral pero sólo vamos a pasar un momentito para quitarnos el sombrero delante del sepulcro de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid Campeador y seguimos nuestro camino

Voz 2

01:12

en la historia en ruta llegamos a Castro Hadid una ciudad que se hizo famosa durante la Edad Media por curar el fuego de San Antón ir ya ni el fuego de San Antón era una enfermedad muy europea que daba muy mal rollo los enfermos tenía fiebre alucinaciones convulsiones espasmos andaban dando tumbos les abarrotaba tantos las extremidades que se ponían negras serán frenaban podían llegar a caer un cuadro todo el mundo pensaba que era una enfermedad diabólica los clérigos siempre tan agentes empezaron a decir que era un castigo divino los enfermos en daban a San Antonio Abad San Antón siempre que veáis un santo con un cerdito a los pies es San Antón según la leyenda era un cerdo al que el Santo había curado y que le seguía a todas partes para tratar el fuego de San Antón Se fundó la orden de los hospitalarios de San Antón y montaron hospitales por toda Europa en Castro Geri el hospital del monasterio de San Anton era suyo para tratar a los enfermos los antoniano descolgaba un escapulario con la Cruz Azul de San Antón en forma de T les daban pan de Trigo híbrido hilos más fuerte es que se curaban lo que pasa es que ahora sabemos que aquello no era un milagro el fuego de San Antón lo provoca el córner suelo un hongo que les sale al Centeno el córner suelo es tan chungo que el químico Albert Hofmann al intentar identificar sus principios activos descubrió el LSD es bastante probable que las famosa Bruja de salen estuvieran intoxicadas con el suelo no te digo más como en el norte de Europa comían pan negro pan de centeno andaban todo el día a vueltas con el Cornet suelo sin saberlo y cuando mañana el camino dejaban de comer pan negro empezaban a comer pan de trigo is se curaban EEES era el milagro San Antón Pío VI disolvió la orden de los antoniano se en mil setecientos ochenta y dos años después Carlos III clausuró este convento de Castro Geri hoy sólo se conservan unas ruinas maravillosas que merece la pena visitar aunque sólo sea para recordar que los enfermos del fuego de San Antón secundaron aquí