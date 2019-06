La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Sara Escudero

Voz 1 00:00 próxima parada a Santo Domingo de la Calzada uno de los lugares más visitados de La Rioja y uno de los lugares míticos de la Ruta Jacobea para hablarnos de este lugar nos acompaña Sara Escudero actriz cómica peregrina que has hecho el camino un montón de veces siempre muy bien acompañada

Voz 2 00:15 me encanta lo de peregrina como siempre en currículo usa lo hecho tres veces es es una experiencia may be Dios maravillosa maravillosa Mi primer Camino de Santiago fue en julio de dos mil dieciséis que lo hizo con mi perra la mayor con Nahla fue pasando el tiempo entró en la tele dando fue todos los días hubo un momento que veo un día en mi casa que analiza pegó un bote un poco torpe del sofá claro es que me hacía nueve años A eran nueve años dije de este verano no pasa lo hicimos el año siguiente osea en dos mil diecisiete fuimos mítico las dos perras y yo el año pasado lo hice con la pequeña voy dije no me va a pasar lo que con Nahla te voy a hacer cuando la perra sea una cachorro que lo disfrutan el triple que pasó cuatro días

Voz 1 00:56 prisas antes de Compostela con todos los papeles de los peregrinos

Voz 2 00:59 pues que no te dan la perros te vamos a ver no hay perros no hay no hay irme de aún coraje porque se supone que esto además cuando tú pides la tuya que es un símbolo Jehová si todos estamos poniendo que yo he hecho el Camino por motivos espirituales emocionales Mitterrand lo ha hecho conmigo lo hecho con ella por algo amó a los animales hasta ese punto yo quiero vivirlo con ella la gente te decía lo has hecho sola digo no lo he hecho con mi perra pues no te dan que además les sienta mal digo le costará pónmelo no digo puede dejando hueco que luego lo rellenó yo la pastelería usted afirma impuso haciendo la letra es antigua que hacen impuso

Voz 1 01:34 algo parecido con la la ahí debería el año siguiente bueno lo que está claro es que es una gran amante de los animales y está claro que al venido también a contarnos qué pasa en Santo Domingo de la Calzada que también están los animales más famosos del camino

Voz 2 01:48 sí es que además es un Adeje me encantan las leyendas estas historias que dices algo tiene que tener de de verdad no hacen un porrón de años nace en Viloria de La Rioja un señor ahora Domingo García qué dices tú vaya nombre fashion no pero bueno ahí estaba o no el caso es que este señor bueno pues igual que hay uno yo quiero ser astronauta yo quiero ser bombero pues te enseño que ya es el monje dices pues me parece muy bien la vida la vida recogía pero como eran poco analfabeto pues le iban diciendo un poco lo del ya te llamaremos ya te llamaremos en la en los conventos y los sitios donde llamaba a la puerta será cerraban porque no bueno imagino claro quieras hacer recetas no puede redactar lo ponen incomprensible que a otro este tipo de historietas el caso es que este hombre dijo mira no hago autónomos ido un eremita montó en una zona que no había que no había nada entre Nájera irle decía pues de repente ahí se monta sus su jaleo es muy chiringuito del chiringuito se le va de las manos monta un puente ojo eh un puente de veinticuatro Arco si eso para el se sabe todo menos mal que estés que sino te hace un Marina d'Or yo daré quedaré objeciones algo algo así este señora además de hacer el puente hizo un albergue medio hospital una casa de bueno pues de acogida para colmo construye una calzada entre Nájera ir decía entonces de ahí lo de la puede Santo Domingo de la Calzada alguno dice este este venía de la familia Chiquito no pues ojalá porque chiquito fue un grande así que ojalá Chiquito no nos defendiese en cualquier caso eh al final la gente claro alrededor de un puente un albergue un hospital Se empezaba juntar adjuntar Isa formó una ciudad y además ahí una historia de animales lo que pasa es que en este caso son de pluma sea es son el gallo y la gallina de todo este sarao a ver igual un porrón de años en una de estas tascas no pues llegan llegar al albergue una familia alemana así con un hijo puede buen ver de buen ver qué te voy a decir así mejorando lo presente pero un cachas de estos rubio ojos azules que dices Dios mío qué fornido digo Monaco de un poco el equipo balear no

Voz 3 03:47 igualmente la chica del del albergue quería de May

Voz 2 03:52 todavía se sentía solo sí pero el otro se sentía cansado pues mira como diciendo que no pueden yo tengo mañana una etapa del Papa a Santiago y lo tenía clarísimo no entonces está chica bueno pues tuvo un ataque de rabia como no había aguas algo que no le pudo mandar ahí emoticonos y ponerle cosa fea sí rojos hizo una maldad muy gorda le metió en el saco en el en el en el zurrón donde fuera una Copa una copa de plata

Voz 1 04:20 en efecto una entidad

Voz 2 04:22 es una es una faena por hombre en esta época si si se demostraba que todavía robado o te podían matar pues le pillaron y Le ahorcar entonces a estos estos lo trágico de la historia ahora viene la parte pues evidentemente la la la bonita no la la místico milagrosa y es que los padres fueron a ver dónde habían ahorcado a su hijo de alemán nadie resucitado la verdad es que es que estaba vivo sigue vivo que estaba vivo en todos los para dijeron tú que has a veces tus Mortimer total que los padres dijeron vamos al corregidor a decirle que nuestra hija resucitado el corregidor que estaba vaya a punto de comer con ciento ya viene los animales cansino los alemanes esto a darme la Turrado ya verás tú qué paliza porque cuando le dijeron que has aparcado a mi hijo pero que resulta que ha resucitado entonces este señor dijo algo así como mira tu hijo está igual de vivo que la gallina que me voy a comer pues milagro esa allí Japón va Broto del plato viva cacareado IES estas cosas así bonitas que pues desde entonces ese Milagros de dice Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada

Voz 1 05:22 por eso desde entonces tiene de ahí la gallina no

Voz 2 05:25 que viven en la de hecho la de construir una catedral y todo de dónde de Santo Domingo donde donde el ex Domingo García que ya es Santo Domingo de la Calzada y alrededor de la tumba pues hay un gallo gallina y como que es un animal allí como Nico creado simboliza la historia bonita bonitas

Voz 1 05:41 bueno pues muchísimas gracias por darnos esta historia por ilustrar no estamos mal

Voz 3 05:48 vaya suerte la perros de lana e Iker la quiero