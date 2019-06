La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Viana, Isasaweis

se había burlado el sitio del castillo para llevarles provisiones y ahora salían tan panchos se puso tan loco que montó su caballo y se lanzó a perseguirlos estaba tan cabreado que no se dio cuenta de que iba solo cuando le vieron los perseguidores le esperaron y le dieron matarile luego le quitaron la armadura la ropa las joyas y el cava ello y le dejaron ahí tirado en sólo Issing Gloria tenía treinta y dos añitos sus hombres que trajeron su calavera Viana Il enterraron en la iglesia de Santamaría allí duró poco la leyenda negra de los Borgia persiguió a César más allá de la muerte un obispo pensó que era un sacrilegio que los resto de tan oscuro personaje estuvieran enterrados en suelo sagrado mandó enterrarlos en la calle para que el pago de sus culpas le pisó tiraran los hombres y los vestidos en los años cincuenta del siglo XX empujaron un poquito sus restos hasta los pies de la Iglesia y le pusieron una lápida que recuerda que murió en campos de Viana el once de marzo de mil quinientos siete

salí Isabel Llano aunque todos me conocéis comenzase hagáis y una de las experiencias que más me han gustado vivida facer el caminar Santiago el camina Santiago fue algo totalmente revelador yo no sabía muy bien lo que era sabía que era ir caminando hasta Santiago pero no sabía más de lo que allí se asiente es fácil de entender fijaos yo estuve once días con una mochila con cuatro cosas básicas muda para cambiar te aseo una pastilla de jabón ideas cuando que no necesitas más paro a vivir para ser feliz para disfrutar trial sino que te das cuenta también de lo bonito que es compartir con todo el mundo a cualquier persona te ofrece un trozo de empanada hablas con todo el mundo te sientas a desayunar con cualquiera que relaciones con todos porque nos une algo común que es estar haciendo el camino más luego pasión es mucho tiempo tú solo caminando pensando y realmente te encuentras también creo que que es algo que habría que hacer nació la vida sobretodo si se encontráis en algún momento en el que necesitéis un cambio nuestra vida salir de algo que nos hace felices lo que sea son unos días al Camino de Santiago oí encontrar es la respuesta probablemente súbete a la Historia