La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Jaca

Voz 3

00:35

durante la Edad Media la reliquia serán el no van sobre todo porque una buena reliquia atraía a los fieles desde cualquier lugar del orbe y eso siempre es un buen negocio de todas las reliquias la que se llevaba el gato al agua era el Santo Grial la copa que según la tradición pulsó Jesús en la Última Cena luego José de Arimatea recogió en el Grial la sangre de Cristo crucificado Issam Pedro se llevó el Grial a Roma donde los primeros Papas no usaban para celebrar la misa en tiempos de catacumbas y persecuciones el Papa Sixto II le pidió a San Lorenzo uno de sus diáconos que pusiera a salvo todas las reliquias justo a tiempo porque poco después los romanos de convirtieron en San Sixto mártir San Lorenzo viendo que la cosa pintaba muy malamente empezó a repartir reliquias ante de que le quemaran a la parrilla vuelta y vuelta San Lorenzo tuvo tiempo de hacer un paquetillo mandar el Grial a sus padres que vivían en Huesca se cree que lo escondieron en la iglesia de San Pedro y allí estuvo hasta el setecientos once cuando empezó el periplo aragonés del Grial aunque parezca mucho trote hay que tener en cuenta que árabes hispano godos Carolina dioxina Barros andaban peleándose por controlar toda esta zona así que primero lo escondieron en la cueva de Santa Orosa y desde allí pasó al monasterio de San Pedro de esa ir al de San Adrián de saben Borau y pasó por aquí por la catedral de San Pedro de Jaca que estaba recién inaugurada por lo que se ve Ramiro I había mandado construir la catedral para esto para guardar el Grial luego el Grial Se pasó trescientos años en San Juan de la Peña se de una vuelta por Zaragoza y por fin o a la Catedral de Valencia está todavía