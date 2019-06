13 La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Sergio Pazos, Chiqui Fernandez, Paqui Peña

Voz 1406

no soy Sergio Pazos voy hacer el Camino de Santiago ya era hora Isabel es que el camino tiene una magia especial espiritualidad solidaridad y aquí entra el señor Sergio Pazos hubiera participar de una carrera La Caixa peeling Reis que es de bicicleta de montaña cuatro etapas por el Camino de Santiago de la sierra de Madrid terminamos por Galicia hay una enfermedad que se llama Sarkozy Marie Toulouse que tiene muy poca investigación y hay que visibilizar los actores yo me he metido en el equipo del padre de esta niña maravilloso que se llama Olivia hay que tiene esta enfermedad y ha creado el nombre de El motor Titus pasos pues qué casualidad que vamos a pasar por Chantada por la Ribeira Sacra año del Sil quizá de es que le reñida sacras candidata esto año ser Patrimonio Mundial de la Unesco sabéis que ahí están un montón de miradores y ayuno fíjate tú llaman los balcones de Madrid que tiene también una historia muy bonita detrás que es cuando en época donde los emigrantes de parados y sobre todo se iban a Madrid al sueño de tener una mejor vida vid tienen que cruzar el Sil en y los familiares se ponían este mirador para ver que llegaban a la otra orilla es aseguraban que habían pasado ICIT puso los balcones de Madrid todo sea por el motor de tus pasos súbete a la historia