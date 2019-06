La Historia en Ruta. Camino de Santiago. Mujeres en Ruta. Gerberga de Flandes

Voz 2

00:11

les hablarme de las mujeres en ruta así es David exactamente pero va a saber tu qué miras todo aquel que haya hecho alguna vez el Camino de Santiago o lo haya preparado haya hecho los deberes como Dios manda habrá oído hablar del Códice Calixtino dice el Códice Calixtino este códice que se hizo famoso cuando aquel electricista de la catedral de Santiago lo Mango sin saber muy bien lo que se estaba llevando a todos los efectos la primera guía turística de la historia así que es un libro importante no es lo es muy importante y se llama así porque los monjes del orden del Cluny se lo atribuyeron al papa Calixto II de ahí Códice Calixtino hasta aquí todo en orden luego se vio que no que no lo escribió Calixto no lo es que no el libro quinto en Liber Jacobi o libro de Santiago es a todos los efectos la primera guía de viajes de la Historia vamos la vía trotamundos de la Edad Media en toda regla la escribió casi con seguridad aquí se empieza a complicar el tema un señor que se llamaba Mr y Picot un clérigo francés que hizo el camino a este pobre hombre le asaltaron le cobraron la mordida en los peajes de puentes y caminos y lo pasó pues te puedes figurar muy malamente cuando volvió a Roma recopiló todas las notas que había tomado escribió un libro en el que cuenta pues esto los peligros que corrió a los peregrinos los lugares que debían visitar que atajos debían tomar y cuáles no que lo había visto lo había vivido sus carnes el hombre cosas así de este estilo acabada la obra que hizo este hombre volvió hacer el camino ahora para dejar el manuscrito a los pies de la Boston muy uno una ofrenda exactamente ya que donde esté un Papa que se quite un clérigo peregrino así que que pasó pues que la fama es el ayer yo Calixto que es que no ha dado nombre al libro Códice Calixtino aunque cada vez hay más gente que sabe que aquel currante quién fue el autor el currante fue Emery Picot tú tienes que ser el código dominicanos del concejo americano M Rick Américo umbilical o pica Icon lleno P no pero Calixtino buen de Amer indicó que pasa pues que se sabe muy poco y lo poco que se sabe es que resulta que el camino ya aquí viene tu la respuesta a tu pregunta qué tiene esto que ver con las mujeres PER y nada pues que parece que en este camino no estuvo solo estuvo acompañado de una mujer exactamente Gere belga de Flandes que el nombre no la ayuda pero que era una señora una de las primeras y más importante espere reinas de la Edad Media alguien me puede contar porque esta señora querría acompañarle en el viaje de la ofrenda Hinault le acompañó en el viaje en el que se gestó el libro porque a mí esto esto mal claro a mi esto me suena rarito Dabiz aves sí va a ser que me Rick tampoco es el autor tampoco es un autor estás insinuando mira Calixto ya no fue Mr pero tampoco fue me Rick bueno avanzamos un poco más a ver qué te parece claro es que donde esté un clérigo francés que se quite una señora de Mr y que se sabe poco figúrate tú lo que sabe de Hair Berga como dirían muchos mujer tenías que ser claro aquí se complica un poquito más la historia hiciese o no hiciese la primera peregrinación con M Rick lo que es seguro y documentado es que le acompañó en el segundo viaje qué quiere decir esto globos dijo una mujer que ha dejado la mujer viajera una mujer valiente una mujer peregrina y una mujer muy bien relacionada con los monjes ICO en el Vaticano esto en la época no es moco de pavo algunas fuentes la citan como acompañante de Begic pero en mil novecientos cuarenta y siete aparece un documento que la citada como socia bueno bueno bueno de acompañante asocia a la cosa prospera no ya la van tomando un pelín en serio eran un poquito más verás pero te voy a decir una cosa yo hacia la piscina mira tú por dónde te parece una locura pensar que GER Vega acompañó a Mr Iker el primer viaje tomando notas por el camino a ti qué te parece Curueño a mí no sólo no me parece una locura sino que te digo más que iba mi segunda reflexión me di Mary Helen belga de Flandes escribieron mano a mano el libro de Santiago en su estudio vida Ésa es mi teoría y la historia ahora las súper pregunta en millón habría sido este dice un bestseller mundial si la gente supiera que lo había escrito una mujer a mí me encantaría pensar que la respuesta es un rotundo sí en cualquier caso Bravo por Jero Berga y las mujeres peregrinas