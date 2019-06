La Historia en Ruta. Camino de Santiago

Voz 1 00:00 y un y en una peregrina

Voz 2 00:07 John hasta el fin del mundo un camino con doce siglos de historia un itinerario de miles de kilómetros una senda ancestral que vertebrado Europa durante más de mil años un destino al que han llegado reyes papas caballeros y peregrinos de todo el mundo uno de los ejes culturales más importante de Europa una ruta iniciática hacia el poniente una enciclopedia tallada en piedra caminante de la historia hoy en la historia en ruta hablamos del Camí no de Santiago la excusa perfecta para hacer kilómetros de historia tradiciones y leyendas Si quieres acompañarnos

Voz 3 00:40 suena a la historia

Voz 2 00:54 la historia de Santiago se alimenta de tradiciones una de ellas cuenta que Santiago vino a predicar a Hispart otra tradición dice que después de morir dos de sus discípulos Teodoro ya Atanasio lo trajeron a España en una barca de piedra la tercera tradición nos habla de Galicia y de la reina Lupa a qué Teodoro I Atanasio pidieron permiso para enterrar a la puesto lupa intentó acabar con ellos varias veces pero tuvo que rendirse a la evidencia de Ángeles y Milagros y permitió que enterraran a Santiago en el monte libre otra tradición dice que durante el reinado de Alfonso II el Casto el rey de Asturias que consolidó la resistencia hispana frente Al Andalus se descubrió la tumba de Santiago la tradición dice que en el año ochocientos trece un tal payo o Pelayo un eremita que vivía en el monte de libre Don dio una lluvia de estrellas informó a las autoridades investigaron y descubrieron que las luces señalaban un lugar donde había tres tumbas enseguida se identificaron como la del apóstol Santiago y sus discípulos Alfonso II organizó un viaje desde Oviedo a Santiago inventó el Camino Primitivo la primera ruta de peregrinación a Compostela luego yo mensajeros a Romay a los mandamases europeos para decirles que Santiago estaba aquí en Hispania y empezaron a llegar peregrinos de todo el mundo hay otra tradición pagana que dice que el cambio empezó mucho antes que ya era una ruta sagrada que habían empujado a los peregrinos desde

Voz 5 02:20 tiempo inmemorial a seguir la vía láctea en dirección hacia el fin del mundo Finisterre la tierra donde

Voz 2 02:26 el son como ves en el Camino de Santiago se dan la mano los mitos cristianos y dos pagados lo real ido imaginario las leyendas y la historia Carlos quinto dijo que era la Calle Mayor de Europa Get dijo que Europa entera se hizo peregrinando a Santiago de Compostela en mil novecientos noventa y tres el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por todas estas razones el Camino de Santiago es desde dos mil cuatro Gran Itinerario Cultural Europeo

Voz 7 02:59 yo a veces

Voz 2 03:02 por Sánchez hay una cosa que no entiendo ahora toca hablar del Códice Calixtino incluidas hablarme de las mujeres en ruta

Voz 8 03:08 así es David exactamente pero va a saber tu porqué ya verás todo aquel que haya hecho alguna vez el Camino de Santiago o lo haya preparado haya hecho los deberes como Dios manda habrá oído hablar del Códice Calixtino dice el Códice Calixtino este códice que se hizo famoso cuando aquel electricista de la catedral de Santiago lo mango sin saber muy bien lo que se estaba llevando a todos los efectos la primera guía turística de la historia así que es un libro importante no eso es muy importante se llama así porque los monjes de la orden del Cluny se lo atribuyeron al papa Calixto II de ahí Códice Calixtino hasta aquí todo en orden luego lo que no que no lo escribió Calixto no los no el libro quinto en Liber Jacobi o libro de Santiago es a todos los efectos la primera guía de viajes de la historia vamos la vía trotamundos de la Edad Media en toda regla la escribió casi con seguridad aquí se empieza a complicar el tema un señor que se llamaba MCI Picot un clérigo Frances que hizo el camino a este pobre hombre le asaltaron le cobraron la mordida en los peajes de puentes y caminos y lo pasó pues te puedes figurar muy malamente cuando volvió a Roma recopiló todas las notas que había tomado escribe un libro en el que cuenta pues esto los peligros que corrió los peregrinos los lugares que debían visitar que atajos debían tomar y cuáles no que lo había visto lo había vivido sus carnes el hombre cosas así de este estilo acabada la obra que hizo este hombre volvió a hacer el camino ahora para dejar de manuscrito a los pies de la Boston muy uno en con una ofrenda exactamente llaves que donde esté un Papa que se quite un clérigo peregrino así que pasó pues que la fama se la llevó Calixto que es que no ha dado nombre al libro Códice Calixtino aunque cada vez hay más gente que sabe que el currante quién fue el autor el currante fue P M ricos Picot debes ser el código comunicados americano M Rick famélico umbilical o Pica Icon

Voz 2 05:04 Llano FAPE coreano pero Calixtino

Voz 8 05:07 bueno de Ahmed indicó que pasa pues que se sabe muy poco y lo poco que se sabe es que resulta que el camino ya aquí viene la respuesta a tu pregunta qué tiene que ver con las mujeres PER y nada pues que parece que en este camino no estuvo solo estuvo acompañado de una mujer exactamente Gere belga de Flandes que el nombre no la ayuda pero que era una señora una de las primeras más importantes pero

Voz 3 05:32 el reinas de la Edad Media alguien me puede contar

Voz 8 05:34 por qué esta señora querría acompañarle en el viaje de la ofrenda y no le acompañó en el viaje en el que se gestó el libro porque a mí esto esto verbal a mi esto me suena rarito Dabiz aves sí va a ser que me Derrick tampoco es el autor tampoco ser autor estás insinuando mira la listo ya no fue Mr pero a veces tampoco fue Mr ver avanzamos un poco más a ver qué te parece claro es que donde esté un clérigo francés que se quite una señora de megapixel sabe poco figúrate tú lo que sabe de Hair Berga convertiría en muchos mujer tenías que ser claro aquí se complica un poquito más la historia hiciese o no hiciese la primera peregrinación con M Rick lo que es seguro y documentado es que le acompañó en el segundo viaje qué quiere decir esto bueno pues de una mujer que ha dejado la mujer viajera una mujer valiente una mujer peregrina y una mujer muy bien relacionada con los monjes ICO en el Vaticano que esto en la época no es moco de pavo algunas fuentes la citan como acompañante de Enric pero en mil novecientos cuarenta y siete aparece un documento que la citaba como socia bueno bueno bueno de acompaña ante asocia a la cosa prospera no ya la van tomando un pelín en serio eran un poquito más veras pero te voy a decir una cosa yo me lanzo a la piscina mira tú por dónde te parece tiene una locura pensar que Gere Helga acompañó a Mr Iker el primer viaje tomando notas por el camino a ti qué te parece curan a mí no sólo no me parece una locura sino que te digo más que iba mi segunda reflexión me di Iger belga de Flandes escribieron mano a mano el libro de Santiago eh

Voz 2 07:10 estás tú teoría esa es mi teoría cambiará

Voz 8 07:12 historia ahora las súper pregunta en millón habría sido estoico dice un bestseller mundial si la gente supiera que lo había escrito una mujer a mi me encantaría pensar que la respuesta es un rotundo sí en cualquier caso Bravo por Jero Berga y las mujeres peregrinas

Voz 9 07:28 Ello

Voz 10 07:33 yo no soy Sergio Pazos

Voz 1406 07:38 por fin voy a hacer el Camino de Santiago

Voz 10 07:41 era era sabéis que el camino tiene una magia

Voz 1406 07:43 hacia la espiritualidad solidaridad y aquí entra el señor Sergio Pazos voy a participar de una carrera gays peeling Reis que es de bicicleta de montaña cuatro etapas por el Camino Santiago de la sierra de Madrid y terminamos por Galicia una enfermedad pese a marchar Kot Marie tus que tiene muy poca investigación y hay que visibilizar actores yo me he metido en el equipo del padre de esta niña maravillosa que se llama Olivia hay que tiene esta enfermedad y ha creado el nombre de el motor estos pasos pues qué casualidad que vamos a pasar por Chantada por la Ribeira Sacra el Cañón del Sil quizá de es que les reñidas sacras candidata año ser patrimonio mundial de la aún es como sabéis que ahí están un montón de miradores y ayuno fíjate tú llaman los balcones de Madrid que tiene también una historia muy bonita detrás que es cuando en época donde los emigrantes de parados y sobre todo se iban a Madrid al sueño de tener una mejor vida Big tenían que cruzar el Sil embarca los familiares se ponían este mirador para ver que llegaban a la otra orilla aseguraban que habían pasado ICIT puso los balcones de Madrid todo sea por el motor de tus pasos súbete a la Historia

Voz 6 08:56 todos los caminos conducen a Santiago o

Voz 5 08:58 al menos muchos de ellos el francés el camino del Norte el primitivo la Ruta de la Plata el portugués el inglés bueno puede todos estos caminos nosotros vamos a recorrer el camino aragonés un tramo que ya se cita en el Códice Calixtino como alternativa al que entran España desde Roncesvalles recorre una de las principales rutas comerciales de la Antigüedad y sigue el trazado de la calzada romana que unía César Augusta con Francia y hemos apostado por él es porque tiene va

Voz 2 09:25 las joyas en su recorrido que los apetece visitar

Voz 5 09:27 aquí porque por aquí pasa la leyenda del Grial así que cogemos nuestro el título de peregrino nos lanzamos a recorrer los ochocientos cincuenta y ocho kilómetros que separan Santiago de Compostela del Puerto de Somport el su por tus de los romanos en el Pirineo central en Huesca aquí visitamos las ruinas del monte estéreo Hospital de Santa Cristina uno de los más importantes de la cristiandad

Voz 1880 09:51 hola se Chiqui Fernández actriz os voy a contar la leyenda de dos peregrinos Francos que cruzaron el puerto de Somport en mitad de una tormenta muy mala

Voz 6 09:59 agotados con los pies destrozados muertos de frío de hambre y de miedo con los Lobo

Voz 1880 10:05 los acechando LES pobrecitos sonidos encomendaron sus vidas a la Virgen desfallecieron pensando que ya nunca despertaría pero lo hicieron cuando despertaron el sol brillaba habían recuperado las Fuerzas y sus heridas se habían curado de propina seres apareció una paloma con una cruz de madera en el pico aquello era sin duda una señal así que decidieron construir allí mismo el Hospital de Santa Cristina súbete a la historia

Voz 2 10:47 en los felices años veinte Alfonso XIII y el presidente de la República francesa inauguraron la estación internacional

Voz 11 10:54 en Francia una maravilla modernista concebida como escaparate para deslumbrar a los que venían desde Europa hotel de lujo incluido que no faltó de Navarra la estación está en la frontera con Francia así que es mitad francesa mitad española

Voz 2 11:07 por eso durante la Segunda Guerra Mundial la estación Se convirtió un nido de espías durante la Segunda Guerra Mundial el ejército nazi ocupó la mitad francesa de la estación de Canfranc veinte entonces Se calcula que cada día entraban en la Francia ocupada mil doscientas toneladas de mercancías víveres y materias primas con destino a la Alemania nazi la joya de la corona era el wolframio que Hitler necesitaba para fabricar tanques los nazis burlaban por aquí el bloqueo aliado gracias a la colaboración del franquismo que a cambio recibía enormes cargamento de lingotes de oro nazi que llegaban desde Suiza en el otro bando la resistencia francesa puso en marcha una red de espionaje comunicaba Madrid y Lisboa Francia y Londres desde la clandestinidad puñado de españoles se jugaron la vida luchando contra los Nazis la red de espionaje de Canfranc facilitó la huida de miles de judíos a través de los pasadizos de la estación también tuvo mucho peso durante la planificación del desembarco de Normandía cuando acabó la guerra la estación fue languideciendo lentamente hasta que en mil novecientos setenta de

Voz 5 12:12 después de un accidente sospechosamente

Voz 2 12:14 te conveniente Francia cerró la Estación y quedó semi abandonada poco a poco la estación de Canfranc se está recuperando se puede visitar y está previsto que se reabra el tráfico internacional en el año dos mil veintitrés

Voz 0277 12:36 hola soy pallipes ya historiadora ir reportera sabíais que las prisión pasar la noche en blanco tiene su origen en la Orden de Santiago pues es que antes de ser armados caballeros los aspirantes tenían que velar sus armas durante toda la noche vestidos con una túnica blanca eso simbolizaba la pureza espiritual pues como ritual no les permitía pegar ojo en toda la noche eso les obligaba a pasar la noche en blanco súbete a la historia

Voz 5 13:07 en la Historia en ruta llegamos a Jaca primera capital del reino de Aragón cruce de caminos parada obligatoria en el camino uno de los sitios que ver antes de morir es la catedral de San Pedro la primera catedral románica que se construyó en España y uno de los edificios medievales mejor conservados es una catedral in Fluence que creó un estilo que se llama románico Jaques cuenta la leyenda que por aquí pasó el Santo Grial

Voz 2 13:43 durante la Edad Media la reliquia serán el Nova sobre todo por una buena reliquia atraía a los fieles desde cualquier lugar del orbe y eso siempre es un buen negocio de todas las reliquias la que se llevaba el gato al agua era el Santo Grial la copa que según la tradición pulsó Jesús en la Última Cena luego José de Arimatea recogió en el Grial con la sangre de Cristo crucificado Issam Pedro Sella el Grial a Roma donde los primeros Papas no usaban para celebrar la misa en tiempos de catacumbas y persecuciones el Papa Sixto II le pidió a San Lorenzo uno de sus diáconos que pusiera a salvo todas las reliquias justo a tiempo porque poco después los romanos le convirtieron en San Sixto Martin San Lorenzo viendo que la cosa pintaba muy malamente empezó a repartir reliquias ante de que le quemaran a la parrilla vuelta y vuelta San Lorenzo tuvo tiempo de hacer un paquetillo mandar el Grial a sus padres que vivían en Huesca se cree que lo escondieron en la iglesia de San Pedro y allí estuvo hasta el setecientos once cuando empezó el periplo aragonés del Grial aunque parezca mucho trote hay que tener en cuenta que árabes hispano godos Carolina dioxina Barros andaban peleándose por controlar toda esta zona así que primero lo escondieron en la cueva de Santa Orosa desde allí paso al monasterio de San Pedro de esa Il nuevo al de San Adrián de saben Borau y pasó por aquí por la catedral de San Pedro de Jaca que estaba recién inaugurada por lo que se ve Ramiro I había mandado construir la catedral para esto para guardar el Grial luego el Grial Se pasó trescientos años en San Juan de la Peña se de una vuelta por Zaragoza y por fin o a la Catedral de Valencia está todavía

Voz 13 15:28 soy Poty Castillo quiero deciros que hace unos días estuve en Jaca ciudad que no conocía hay por cierto me fascinó encontré una cosa muy muy curiosa sobre todo que cuenta una historia gigante no en uno de los pórticos de la Catedral frente al mercado hay esculpida en la pared una vara Sacresa la baraja que Sami de setenta y siete centímetros durante la Edad Media era la medida oficial del Reino de Aragón bueno se molestaron en grabar la baraja que es a la fachada de la catedral tira porque en Aragón se tomaban muy en serio el peso y la medida era la mejor manera de que el comerciante no sé la clase al comprador no entonces solamente había que cruzar la calle y comprobar la medida la verdad que como veis siempre ha habido corrupción pero a veces las instituciones saben cómo evitarla súbete a la historia

Voz 14 16:24 uno

Voz 2 16:24 de las paradas más espectaculares del camino en Aragón es el monasterio de San Juan de la Peña y sin embargo no está propiamente la ruta jacobea por aquí pasó el Santo Grial y se quedó durante tres títulos así que los peregrinos de la Edad Media se desviaban para echarle un vistazo su claustro que parece mantener en equilibrio una inmensa roca es sens la mente sobrecogedor

Voz 15 16:48 de nada

Voz 2 16:55 en el siglo VIII un tal voto sale de caza y se pega un resbalón que Bakr y cuando está a punto de caerse desde lo alto de una peña invoca San Juan Bautista su caballo les salva la vida los peces entonces se pone a Cotillard por los alrededores ya encuentra una gruta con una ermita el cuerpo incorrupto de un ermitaño le da un plus de todo lo que tiene vuelve aquí con su hermano Félix fundan San Juan de la Peña se quedan a vivir como setas un buen día trescientos guerreros cristianos a los que los musulmanes les están dando para el pelo se refugian en la cueva de voto y Félix les reciben con los brazos abiertos y aprovechan para decirles que se pongan las pilas que si quieren ganar a los moros se tienen que montar una monarquía como la de los visigodos y cómo lo mismo valen parón voto que para un descosido les escriben un eslogan rezar y combatir los guerreros les hacen caso y nombran caudillo por aclamación a Jiménez en aquella cueva de cita acaba de nacer la leyenda del Reino de Aragón el Reino de verdad tendrá que esperar casi tres siglos hasta que Ramiro I convierta el condado de Aragón en un reino de verdad

Voz 3 18:07 a mí de I el primer rey de Aragón murió fricción durante la guerra con Almudena reitera taifas de Zaragoza con luchaba el ejercito del infante Sancho II de Castilla que contaba con un soldado muy especial Rodrigo Díaz de Vivar un jovencísimo Cid Campeador la cosa de la muerte ocurrió en la tienda del Rey durante un parón de una batalla a los pies del castillo de Grau Ramiro I estaba reunido con sus hombres de confianza viendo a ver qué hacían coral muta Dir cuando apareció un tal d'Aro un tipo con pinta normal que entro en la tienda con Un plan perfecto para acabar la guerra quitan perfecto

Voz 16 18:42 cuando el tasa d'Aro estuvo acerca del Rey sacó una lanza ahí la tiro le dejó totalmente muerto matado de una herida en la frente El Sadar

Voz 3 18:52 un espía árabe disfrazado y en efecto

Voz 16 18:54 su plan funcionó la batalla había terminado Ramiro I está enterrado aquí en el monasterio de San Juan de la Peña que se convirtió desde entonces en panteón real de Aragón

Voz 17 19:05 sí es

Voz 2 19:23 en la historia en ruta llegamos a Sangüesa la que nunca falto parada obligatoria tiene un patrimonio histórico artístico maravillosa imprescindible la iglesia de Santa María la Real Monumento Nacional desde mil ochocientos ochenta y nueve durante el románico los pórticos eran auténticos sermones en piedra que servían para adoctrinar a un pueblo que no sabía leer por eso sorprende tanto el pórtico de Santamaría la Real de Sangüesa un detalle que le hace único es la figura de un ahorcado que ocupa uno de los lugares de honor a la entrada una cartera posiblemente apócrifa explica que es Judas por Judas el apóstol que vendió a Jesús por treinta monedas y que luego se ahorcó está presidiendo ahí junto a San Pedro y San Pablo frente a las tres Marías es la única representación conocida de un Judas que custodia la puerta de un templo cristiano no puede dejar de preguntarte cómo es posible que la hayan puesto aquí para entender algo del misterio os tenemos que contar la leyenda de Pedro de Tolosa

Voz 6 20:27 Pedro de Tolosa era un noble Fran

Voz 3 20:29 Koke tenía el cuerpo corralito perdido con cien Busto las hizo el camino para pedirle Santiago que lo liberase de ellas rezo por el camino rezó en cada parada rezó en Compostela ante el Apóstol pero mira nada no se había curado ya empezó el camino de vuelta volvió a pasar por los mismos lugares que le habían llevado hasta Compostela milagrosamente de cada vez que para el algún templo perdía una llaga al volver a pasar por Sangüesa frente al enigmático Pórtico de la Colegiata de Santa María la Real se le cayó la última postula con la piel totalmente renovada un peeling vamos comprendió el profundo enigma de que el pórtico lleno de misterios lo que viene a decir que el camino de vuelta es tan importante como el de ida

Voz 1663 21:15 hola soy Fran Contreras autor le daría mágica del Camino de Santiago publicado por Ediciones Lucerna Planeta y si tuviera que elegir un lugar en el Camino de Santiago que ése no sería otro que la ermita de Santa María de un ate el templo de las cien vueltas en el valle de Izar en tierras navarras construida alejada de todo y en medio de la nada del siglo XII estilo románico planta octogonal con un de ambulatorio exterior de Alquería

Voz 19 21:39 muy similar al Santo Sepulcro de Jerusalén

Voz 1663 21:41 donde pude pasar una noche como un peregrino medieval al calor y la luz de las velas y escuchando el sonido del viento colándose por los y en el mientras descubría a algunos de sus secretos secretos que encontraremos en su cúpula cuyos nervios son un particular mapa que señala encomiendas templarlas en la península o qué encontraremos en su ábside Pentágono tal que tiene escondidas las letra Ted hebrea la novena letra de ese final llenan egipcia había otro más en su portada en su puerta principal hay haremos un mapa estelar las constelaciones un mes agrio medieval y a sus archivo altas los célebres va a Foment templarios súbete a la historia

Voz 5 22:22 en la historia en ruta llegamos a Puente la Reina donde el camino aragonese junta con el camino Navarro el puente que da nombre a la localidad es el más bonito de todo el camino y uno de los ejemplos más elegantes de románico civil cruzamos el puente y seguimos hasta

Voz 3 22:38 play Estella es misterio en euskera se llama Lizarra que también significa estrella su nombre está relacionado con la milagrosa aparición de unas luces que permitieron descubrir una talla igualito igualito a la Virgen del Puig una Virgen negra y francesa patrona de la ciudad

Voz 21 22:56 hola soy Luis Cao soy actor quiero contarles a pero interesante durante la Edad Media los monje del Monasterio de Irache en Navarra recibían a los peregrinos con un vaso de vino tinto muchos llegaban muy enfermos y muy cansados Silvino el se utilizaba como reconstituyente pues en los años noventa del siglo pasado una Bodegas de la localidad navarra de ahí quién quisieron recuperar la tradición impusieron una fuente con dos caños una de agua y la otra de vinotinto os aseguro que la mejor manera de coger fuerzas para seguir el camino bueno para evitar la tentación de algunos que te hicieran llenar su botella convino hay un cartel que pone a beber sin abusar Le invitamos con agrado para poderlos llevar el vino a contar bueno mira si te animas a Cotillard ahí una web cam para ver en tiempo real la fuente todo el tiempo a seguir como decís vosotros estos pagarlo en streaming la

Voz 5 23:44 a a seiscientos diecinueve kilómetros de Santiago paramos en Viana el último pueblo de Navarra antes de entrar en La Rioja para conocer a uno de sus personajes más famosos César

Voz 2 23:56 orgía César Borgia salió a su padre el Papa Borgia Alejandro VI tenía fama de libertino caprichoso ir violento durante una guerra civil en Navarra César puso sitio al castillo de Viana y un buen día vio un grupo de caballeros que había ha burlado el sitio del castillo para llevarles provisiones ya ahora salían tan panchos se puso tan loco que montó su caballo y se lanzó a perseguirlos estaba tan cabreado que no se dio cuenta de que iba solo cuando le vieron los perseguidores le esperaron y le dieron matarile luego le quitaron la armadura la ropa las joyas del caballo y le dejaron ahí tirado cultivados sólo Issing Gloria tenía treinta y dos añitos sus hombres este trajeron su cadáver a Viana le enterraron en la iglesia de Santa María allí duró poco la leyenda negra de los Borgia pero el César más allá de la muerte un obispo pensó que era un sacrilegio que los resto de tan oscuro personaje estuvieran enterrados en suelo sagrado mandó enterrarlos en la calle para que el pago de sus culpas le pisó tiraran los hombres y los ves pienso en los años cincuenta del siglo XX empujaron un poquito sus restos hasta los pies de la iglesia INE pusieron una lápida que recuerda que murió en campos de Viana el once de marzo de mil quinientos siete aquí sigue descanse en paz en la historia en ruta pasamos por Logroño que tiene la estatua mejor dotada del camino famosa en todo el mundo por los atributo del caballo lo que pasa es que su jinete el general Espartero es una de las figuras más relevantes y tristemente desconocidas de nuestro siglo XIX sólo un par de apuntes de su vida cuando el hombre andaba ya mayor le ofrecieron ser Rey de España rechazó la oferta hice vino a vivir aquí a Logroño entonces pusieron de reía Amadeo de Saboya y una de las primeras cosas que hizo Amadeo fue venir a Logroño para conocer a eso Artero hicieron tan buenas migas que Amadeo le dio el título de Príncipe de Vergara que recordaba el famoso abrazo de Vergara con el que Espartero puso fin a la Primera Guerra Carlista luego ya lo hicieron la estatua sin prisa pero sin pausa seguimos Nájera crecía

Voz 3 26:12 alrededor del monasterio de Santa María la Real que fundó el Rey García de Pamplona aquí están enterrados entre otros varios reyes de Navarra de León y de Castilla en la Edad Media Nájera fue tan importante que Sancho I Garcés

Voz 2 26:25 la capital de Navarra y desvió el camino

Voz 3 26:27 para que pasara por aquí Navarra se convirtió en el primer reino cristiano después de setecientos once que acuñó su propia moneda hilo hizo aquí en la CECA de Nájera

Voz 23 26:38 salí Isabel Llano aunque todos me conocéis como hagáis hagáis o una de las experiencias que más me han gustado eh Mi vida facer el caminar Santiago el camina Santiago fue algo totalmente revelador yo no sabía muy bien lo que era sabía que era ir caminando hasta Santiago pero no sabía más de lo que allí se siente es fácil de entender fijaos yo estuve once días con una mochila con cuatro cosas básicas muda para cambiar te así una pastilla de jabón ideas que no necesitas más para vivir para ser feliz para disfrutar quería sino que te das cuenta también de lo bonito que es compartir con todo el mundo a cualquier persona te ofrece un trozo de empanada hablas con todo el mundo te sientas a desayunar con cualquiera que relaciones con todos porque une algo común que es estar haciendo el camino más Lou pasión es mucho tiempo tú solo caminando pensando realmente te encuentras también creo que que es algo que habría que hacer nació la vida sobretodo si contra él en algún momento en el que necesitéis un camión vuestra vida salir de algo que nos hace felices lo que sea iros son unos días al Camino de Santiago oí

Voz 0277 27:50 esa es la respuesta probablemente su a la Historia

Voz 5 27:55 próxima parada a Santo Domingo de la Calzada uno de los lugares más visitados de La Rioja y uno de los lugares míticos de la Ruta Jacobea para hablarnos de este lugar nos acompaña Sara Escudero actriz cómica peregrina que has hecho el camino un montón de veces siempre muy bien acompaña

Voz 24 28:10 además me encanta lo de peregrina como siempre en currículo se lo hecho tres veces es es una experiencia más la edad vi de maravillosa maravillosa Mi primer Camino de Santiago fue en julio de dos mil dieciséis que lo hizo con mi perra la mayor con Nahla fue pasando el tiempo entró en la tele dando fue todos los días hubo un momento que veo un día en mi casa que analiza pegó un bote un poco torpe del sofá claro es que me hacía nueve años A eran nueve años dije de este verano no pasa lo hicimos el año siguiente osea en dos mil diecisiete fuimos mítico las dos perras si yo el año pasado lo dice con la pequeña voy dije no me va a pasar lo que con Nahla te voy a hacer cuando la perra sea una cachorro que lo disfrutan el triple

Voz 5 28:50 lo que pasó cuando llegaste a Santiago de Compostela con todos los papeles de los peregrinos

Voz 24 28:55 pues que no te dan la perros Zelanda a ver

Voz 5 28:58 no hay perros no hay no hay

Voz 24 29:00 me da un coraje porque se supone que esto además cuando tú pides la tuya que es un símbolo Jehová si todos estamos poniendo que yo he hecho el Camino por motivos espirituales emocionales Mitterrand lo ha hecho conmigo lo he hecho con ella por algo amo a los animales hasta ese punto yo quiero vivirlo con ella la gente te decía lo has hecho sola Diego no he hecho con mi perra pues no te dan Iker que además le sienta mal digo pero que él le costará forme lo digo por dejando hueco que luego lo retiene en la papelera afirma impulse haciendo la letra es antigua que hacen impuso la Hadid Vori el año

Voz 5 29:32 sí bueno lo que está claro es que es una gran amante de los animales y está claro que al venido también a contarnos qué pasa en Santo Domingo de la Calzada que también están los animales más famosos del camino

Voz 24 29:43 sí y es que además es un vez que me encantan las leyendas estas historias que dices algo tiene que tener de de verdad no hacen un porrón de años nace en Viloria de La Rioja un señor ahora Domingo García qué dices tú vaya nombre fashion no bueno ahí no el caso es que este señor bueno pues igual que hay uno que dice yo quiero ser astronauta yo quiero ser bombero pues te enseño que ya has el monje dices pues me parece muy bien la vida la vida recogía pero como eran poco analfabeto pues le iban diciendo un poco lo del ya te llamaremos ya te llamaremos y en la en los conventos y los sitios donde llamaba a la puerta será cerraban porque no bueno imagino claro quieras hacer recetas no puede redactar lo de algún que otro este tipo de historietas el caso es que este hombre dijo mira hago autónomos hice ido un eremita montó en una zona que no había que no había nada entre de Nájera irle decía pues de repente ahí se monta sus su jaleo sí es muy chiringuito del chiringuito se le va de las manos monta un puente ojo eh un puente de veinticuatro Arco si eso para el que se favorito

Voz 3 30:41 menos mal que el que se nota en Marina d'Or

Voz 24 30:44 porque yo daré quedaré peones algo algo así este señora además de hacer el puente hizo un albergue medio hospital una casa de bueno pues de acogida para colmo construye una calzada entre Nájera irá decía entonces de ahí lo de la puede de Santo Domingo de la Calzada que alguno dice este este venía de la familia Chiquito no pues ojalá porque chiquito fue un grande así que ojalá Chiquito no nos defendiese en cualquier caso eh al final la gente claro alrededor de un puente un albergue un hospital Se empezaba juntar adjuntar formó una ciudad y además ahí una historia de animales lo que pasa es que en este caso son de pluma se ha es son el gallo y la gallina de todo este sarao a ver igual un porrón de años en una de estas tascas no llegan llegar al albergue una familia alemana así con un hijo puede buen ver de buen ver que te voy a decir así mejorando lo presente pero un cachas de estos rubio ojos azules que dices Dios mío qué fornido te digo una pero no te la chica del del albergue quería tema I todavía se sentía solo sí pero el otro se sentía cansado la mira como diciendo que no pueden yo tengo mañana una etapa del Papa a Santiago lo tenía claro

Voz 5 31:59 sí bueno

Voz 24 32:02 pues tuvo un ataque de rabia como no había guasa porque que no le pudo mandar hay emoticonos y ponerle cosa fea

Voz 5 32:07 así Rojo hija o una maldad Mou Ardales

Voz 24 32:10 metió en el saco en el ser en el en el zurrón donde fuera

Voz 5 32:13 sí

Voz 24 32:14 una Copa una copa de plata del del del albergues fichó enredarme me no es una es una faena por hombre en esta época si es si se demostraba que todavía robado o te podían matar pues le pillaron y le ahorcar entonces a estos estos lo trágico de la historia ahora viene la parte pues de la la la bonita no la la místico milagrosa es que los padres fueron a ver dónde habían ahorcado a su hijo de alemán nadie resucitado la saber es que es que estaba vivo sigue vivo que estaba bien dentro de los para dijeron tú que has a veces resulta Mortimer total que los padres dijeron vamos al corregidor a decirle que nuestra hija resucitado corregidor que estaba vaya a punto de comer con ciento ya viene los animales cansino los alemanes esto a darme la Turrado ya verás tú qué paliza porque cuando le dijeron que has aparcado a mi hijo pero que resulta que ha resucitado entonces este señor dijo algo así como mira tu hijo está igual de vivo que la gallina que me voy a comer pues milagro esa a una bomba Broto del plato viva cacareado IES estas cosas así bonitas que pues desde entonces ese Milagros de dice Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de Asad

Voz 5 33:18 por eso desde entonces tiene de ahí las gallinas no

Voz 24 33:20 que viven en la de hecho la construyó una catedral y todo de dónde de Santo Domingo desde donde el ex Domingo García que ya es Santo Domingo de la Calzada aquí alrededor de la tumba pues es hay un gallo y la gallina y como que es un animal allí como Nico goleador simboliza una historia bonita bonitas

Voz 5 33:36 bueno pues muchísimas gracias por habernos esta historia por ilustrar no contamos

Voz 24 33:41 es un placer ver suerte con la perros estelares

Voz 2 33:45 qué hará la vida pero allá pan alitas

Voz 24 33:48 sí Restoy cobró sí sí sí por favor si si hay más peregrinos hagamos algo no sé en en en alguna plataforma punto

Voz 3 33:56 Borja quien tenga que llegar los perritos llega por la guerra

Voz 24 33:59 usted gracias a Dios

Voz 2 34:11 a quinientos kilómetros de Santiago Burgos suena a leyenda Santa Gadea de Burgos La Cartuja de Miraflores el Hospital del Rey el monasterio de las huelgas y sobre todo la Catair el de Santamaría Patrimonio de la Humanidad una de las catedrales más famosas del mundo Fernando III el Santo puso la primera piedra en mil doscientos veintiuno capicúa diez años después diez se celebraba la primera misa desde entonces su leyenda no ha dejado de crecer el Cristo de Burgos una imagen articulada de piel de búfalo y fama de milagro el papa moscas un reloj con autómatas del siglo XVIII la capilla de los con estables de Castilla podríamos pasar horas hablando de la catedral pero sólo vamos a pasar un momentito para quitarnos el sombrero delante del sepulcro de Rodrigo Díaz de Vivar El Cid Campeador vivos

Voz 5 35:14 en la historia en ruta llegamos a Castro Hriz una ciudad que se hizo famosa durante la Edad Media por curar el fuego de San Antón ni el fuego de San Antón era una enfermedad muy europea que daba mucho muy mal rollo los enfermos tenía fiebre alucinaciones convulsiones espasmos andaban dando tumbos les agarrotado a tantos las extremidades que se ponían negras serán ganaban podían llegar a caer un cuadro todo el mundo pensaba que era una enfermedad diabólica los clérigos siempre tan agentes empezaron a decir que era

Voz 2 35:50 el castigo divino los enfermos

Voz 5 35:52 daban a San Antonio Abad San Antón siempre que veáis un santo con un cerdito a los pies es San Antón según la leyenda era un cerdo al que el Santo había curado y que le seguía a todas partes para tratar el fuego de San Antón Se fundó la orden de los hospitalario de San Antón y montaron hospitales por toda Europa en Castro Geri el hospital del monasterio de San Anton era suyo para tratar a los enfermos los antoniano descolgaba un escapulario con la Cruz Azul de San Antón en forma de T les daban pan de trigo inhibido hilos más fuerte es que se curaban lo que pasa es que ahora sabemos que aquello no era un milagro el fuego de San Antón lo provoca el córner

Voz 2 36:32 es un hongo que les sale al Centeno

Voz 5 36:35 el Cornet suelo es tan chungo que el químico Albert Hofmann al intentar identificar sus principios activos descubrió el LSD es bastante probable que las famosa Bruja de salen estuvieran intoxicadas con el o no te digo más como en el norte de Europa comían pan negro pan de centeno andaba todo el día a vueltas con el Cornet suelo sin saberlo y cuando venían el camino dejaban de comer pan negro empezaban a comer pan de trigo is se van EEES era el milagro

Voz 2 37:04 de San Antón Pío VI disolvió la orden de los antoniano se mil setecientos ochenta y dos años después Carlos III clausuró este convento de Castro Geri hoy sólo se conservan unas ruinas maravillosas que merece la pena visitar

Voz 5 37:17 aunque sólo sea para recordar que los enfermos del fuego de San Antón se curaron aquí

Voz 2 37:37 seguimos en la historia en ruta y hacemos una paradita en Frómista es imprescindible hacerse una foto ante la casi milenaria iglesia de San Martín de Tours que tiene fama de ser obra más perfecta del Romaric y seguimos hasta Carrión de los Condes la capital histórica de Tierra de Campos para darnos un capricho del Monasterio de San Zoilo que ahora es un hotel de lujo el monasterio conserva algunos restos románicos del primitivo edificio is su claustro renacentista es uno de los mejores de España aquí están sepultados los infantes de Carrión que han pasado a la historia negra por pasarse de la raya con Las hijas del Cid

Voz 3 38:17 dónde voy don Fernando infantes de Carrión estaban casados con las hijas de decir doña Elvira Doña Sol cuenta el Cantar de Mio Cid que durante la defensa de Valencia Don Diego don Fernando no estuvieron a la altura la Corte Cid se burló de ellos y los infantes decidieron vengarse en el Robledo de Cortés en Guadalajara desnudaron a Las hijas del Cid sus esposas las ataron a una encina las azotaron con las cintas de sus caballos y las dejaron solas dándolos por muertas pero no estaban muertas y cuando decís entero de lo que habían hecho los de Carrión puso el grito en el cielo claro pidió justicia al Rey Alfonso VI obligó a los infantes a devolver la dote que era una pasta y eso dolía iba a batirse en duelo dos de los hombres de decir les dieron un pasito y los infantes huyeron y nunca más se supo de ellos Elvira el P

Voz 8 39:04 dieron volverá a casarse que tenían ganas fueron

Voz 3 39:06 felices dicen que comieron perdices

Voz 5 39:12 Nuestra próxima parada en la historia en ruta es León para hablarnos de León qué mejor que un leonés de pro como Jesús Callejo que es bueno es es es uno de los de Valgrande divulgador

Voz 2 39:25 la idea de los maestros que hemos tenido

Voz 19 39:28 a lo largo de nuestra pequeña carrera en sus bienvenido muchas gracias muchas gracias Esther Díaz en esta presentación de agosto un montón de cosas León ya me dirás no es no sólo porque sea mi tierra sino que es verdad que en León confluyen muchísimas cosas no confluyen no sólo ya el camino jacobeo en algún momento determinado como en Astorga confluye en la Ruta de la Plata y hay multitud de leyendas de d'Història de gastronomía y sobretodo de de influencias espirituales de todo tipo no entonces caro León pues primero como el epicentro sería la catedral que sería lo más conocido con multitud de anécdotas y curiosidades que se pudieran contar de la catedral no desde las vidrieras algunas todavía se conservan en la Edad Media con el toque al químico no que había allí hasta la falsa leyenda del topo porque luego resulta que los que son

Voz 5 40:15 para de una tortuga pero bueno está muy bien porque hemos

Voz 19 40:17 mal te había piensa que es un topo que es el que justifica el que la Catedral de León no se llegará a construir nunca de una forma Pravia ruinas derribos conspiraciones irá porque el asentamiento está avales están mal entre otras cosas porque debajo hay una unas más rumano más romántico decir que había hay en todas las inventaron la historia del topo pero claro no dejarles como sus historias que no conoce el nada a la escena tomara básicamente es eso que por la cimentación de la catedral sí que tenía distintos percances no entonces es una catedral que de estilo gótico pero que va sufriendo pues distintas reformas a lo largo del tiempo allí se ve que no se acaba de concluir las obras por eso por o por una mala distribución arquitectónica sencillamente por mal asentamiento no era el mejor lugar para construir la catedral pero es verdad que lo importante siempre es el lugar es decir el lugar mágico y ahí es donde tiene que construir el tiempo principal entonces bueno pues se empezó a establecer una teoría que convencía muy bien en la época que había un topo gigantesco que de vez en cuando hacía sus tropelías no hacía sus canales subterráneos eso es lo que impedía para consuelo del arquitecto y de los canteros es lo que impedía que avanzaran las obras luego alguien trajo una tortuga laúd lo colocó allí y cómo está colocado en una de las puertas con una luminosidad bastante escasa pues empezó a correr el rumor de que Sara el famoso topo caían cazar de que gracias a eso las obras proseguían lo cual no es verdad porque yo estuve la semana pasada sigue construyendo negra porque hay andamios por todos los sitios

Voz 5 41:41 y qué más tiene así León

Voz 19 41:43 León salimos de la catedral que ateo cabría

Voz 24 41:46 contar esa dieciocho allí es la paraba

Voz 19 41:49 hay Fonda de uno de los grandes peregrinos del Camino de Santiago que era Nicolás Flame

Voz 5 41:52 no de los grandes alquimistas del siglo XV Caixa

Voz 19 41:55 cuenta con su maestro el maestro canchas que la ayuda descifra manuscrito al químico que hasta entonces era como una forma de descifrar los gracias a que obtiene la piedra filosofal su camino de Santiago cuando él estaba bastante debilitado físicamente adquiere un la nueva dimensión una dimensión sobre todo espiritual al indica porque él consigue la leyenda la inmortalidad es siempre gracias a León al gran maestro que cada uno va encontrando porque en el fondo el Camino de Santiago pues la búsqueda iniciática de uno mismo si además encuentras a tu maestro en este caso alguien físico alguien externo estupendo pero ya normalmente la búsqueda casi siempre es del maestro interior por citar T dos elementos más no dentro de León ya que estamos en la capital en la ciudad uno sería bueno pues la Basílica de San Isidoro de León tenemos el panteón real que para mí es una de las joyas no de de la pintura románica por otro lado porque tenemos uno de los dos cristales con más pedigrí de todos los Grial es que existen en el mundo uno estaría en la Catedral de Valencia y el otro estaría en San Isidoro de León cuando oigo pedir es porque son los que tienen más pisos de credibilidad tanto por la piedra ahí como por los documentos que se han encontrado que cualquier otro grial de los doscientos que dicen que pululan por la cristiandad

Voz 5 43:05 pues no nos quedaríamos en León muchísimo tiempo pero es que tenemos que llegar a Santiago

Voz 19 43:09 es que Seat y contar todas estas aguas pero sí maravillosa

Voz 5 43:13 bueno pues muchas gracias a vosotros en la historia en ruta vamos a cruzar otro puente el del río Órbigo uno de los más largos del Camino es famoso por la legendaria historia del paso Rosso del caballero Suero de Quiñones cuentan las crónicas que el caballo en leonés Don Suero de Quiñones se comprometió ante Juan II de Castilla a llevar en el cuello todos los jueves por amor a su dama una joya en julio de mil cuatrocientos treinta y cuatro Se harto Suero de Quiñones se plantó en este puente sobre el río Órbigo retó a todo Caballero que quisiera cruzarlo Si durante un mes suero y sus amigo de rompían trescientas lanzas podría quitarse largo ya del cuello y librarse de la prisión a que lo sometía a su dama entre el diez de julio y el diez de agosto Quiñones venció en más de setecientas carreras pero sólo rompió ciento sesenta y seis lanzas a pesar de no alcanzar las trescientas danzas comprometidas los jueces decidieron que podía quitarse la argolla con este final feliz suero y su pandilla peregrinar a Santiago ofreció sus armas al Apóstol y una cinta azul que pertenecía a su dama para librarse definitivamente de su amor cortés

Voz 6 44:26 no correspondido

Voz 2 44:30 en la historia en ruta pasamos por Astor capital de la Maragatería aquí hay que hacer parada obligatoria para ver una de las joyas del Camí el Palacio Episcopal neogótico de Gaudí una de sus pocas obras fuera de Cataluña ahora es el Museo de las peregrinaciones pero seguimos adelante que todavía nos queda subir el Monte Irago entre Foncebadón Iman Jaric

Voz 3 44:53 aquí arriba a mil quinientos metros de altitud está la cruz de Fierro una columna de madera rematada por una cruz de metal de unos cinco metros de altura su origen es incierto aunque parece que servía para marcar el camino cuando todo estaba cubierto de nieve una tradición centenaria de obligado cumplimiento dice que al llegar aquí debes tirar una piedra recogidas durante el viaje de espaldas a la cruz para tener así buena suerte lo que te queda de camino

Voz 20 45:18 soy Francisco Javier García Bueso como director de los Museos Municipales de Ponferrada en nombre del Ayuntamiento y en el propio les invitamos a descubrir uno de los museos más singulares y sorprendentes el Museo de la Radio Luis del Olmo el museo situado en Ponferrada capital de la comarca del Bierzo en la provincia de León abre sus puertas al paso del milenario Camino Francés de Santiago Ponferrada es una villa en la que ya desde el siglo XI un puente reforzado con grapas así barandillas de hierro la Ponce rata de origen a su nombre y facilitaba el paso a los peregrinos medievales la colección de este museo de la radio está formada por más de trescientos eh aparatos de radio micrófonos válvulas desde principios del siglo veinte hasta la actualidad hay modelos exclusivos de los años veinte radios de la Primera Guerra Mundial au una extraordinaria serie de micrófonos entre los que se encuentra uno de los que utilizó la mítica Eva Perón Evita además frente al museo se eleva majestuoso el emblemático el Castillo de los Templarios la gran fortaleza que lleva por nombre el de aquellos monjes que pusieron el castigo durante más un siglo y en el que tuvieron como principal misión la de proteger a los peregrinos que pasaban por este lugar el Museo de la Radio Luis del Olmo con el Museo del Ferrocarril el Museo de El Bierzo y Museo de la Energía y el Castillo de los Templarios constituyen una magnífica oferta cultural y turística y una forma ideal de descubrir la hospitalidad de las gentes del Bierzo la alta calidad de nuestra gastronomía y sobretodo su rico patrimonio natural histórico con Ponferrada súbete a la historia

Voz 6 46:51 Villafranca del Bierzo presume

Voz 2 46:52 ayer la pequeña Compostela es la última parada antes de subir a O Cebreiro la subida es tan mala que por evitar peligros innecesarios a los peregrinos que llegan a Villafranca muy perjudicados te puedes ganar el jubileo si cruzas la Puerta del Perdón de la iglesia de Santiago lo mis mito que es hubiera llegado a Compostela por cierto tomada el Villafranca es que hay en el Camino de Santiago eran villas de los tranquilos hay muchas y tiene su explicación

Voz 23 47:21 su y José Javier Esparza

Voz 25 47:23 autor de la gramática la minuta de Asturias Moros y cristianos Santiago y cierra España ideó un guión de la película el presidente de Jacob sobre el Camino de Santiago que tiene mucho que ver con el origen de la palabra como franquicia aquí tiene su origen precisamente en el Camino de Santiago o más precisamente en los francos que venían a las localidades del Camino de Santiago los francos serán los que venían de Francia y que pasa pues que era la gente que venía aquí que instalaba Ike para instalarse y ocuparse de trabajos de carácter artesanal pues es otro gabán bueno una exención de privilegios es decir una franquicia como empezó a llamarse a partir de qué momento una zona franca Un

Voz 1663 48:03 Barrio Franco significa que son

Voz 25 48:05 zonas libres de determinado tipo de impuestos con ciertos privilegios por cierto es el mismo origen que le la palabra franqueza que crece sinceridad porque precisamente en su condición de Francos se le presuponía determinadas características morales como sinceridad Leza etc así que cada vez que uno oiga Franco que deje de pensar en la memoria histórica y que piense fundamentalmente en eso en la gente que se vino aquí desde el otro lado de los Pirineos a través del Camino de Santiago su a la historia

Voz 26 48:39 hola soy Diego Alfaro amante el Camino de Santiago es de hace veinte años si tuviese que mencionar un sitio clave el camino para mí eso Cebreiro el primer pueblo gallego que uno pisa cuando hace el Camino Francés una de las etapas más duras de todo el camino con mucha pendiente mucha cuesta mucha piedra y el pueblo es espectacular lo corona era un templo prerrománicos que Santa María la Real con muchísima historia hay muchísima importancia en el camino porque fue testigo de uno de los milagros más famosos de toda la ruta cuenta que mil trescientos pues un pastor de la zona subía aves Niza como una gran nevada de costó muchísimo y sacerdote por lo visto no se lo debió agradecer lo suficiente entonces a la hora la consagración la hostiase convirtió visiblemente encarne el vino visiblemente en sangre pues el milagro pasó de Boca Boca llegó hasta hoy dos de los Reyes Católicos incluso visitarán el lugar yo tengo especial vinculación con este camino porque tiene quede incomunicado en el Cebreiro con una gran nevada me me mucho el pastor dicen mi luna de miel además con mi mujer y nos quedamos incomunicados arriba nos quedamos sin luz contando historias y celebrando que habíamos llegado sanos y salvos al pueblo y fue una de las etapas más bonitas que recuerda llama mucho la atención que pueblo tan pequeño se cáliz el que presida la bandera en Galicia el cáliz que sale la bandera es el de O Cebreiro este Khalid es así de mítico mítico también es el párroco o Elías Baliña que era el párroco de O Cebreiro y que fue el que revitalizó otra vez el Camino de Santiago hilo reseña alistó con las ya famosas flechas amarillas sobre tal historia

Voz 5 50:12 en la historia en ruta llegamos al monasterio benedictino de Samos uno de los más antiguos de España quince siglos de historia símbolo cultural de Galicia Patrimonio de la Humanidad y hogar durante catorce años del padre Benito Feijoó

Voz 27 50:26 y el padre fijo y no pasó catorce años en el monasterio de Samos primero como luego como pro