Escucha las noticias de las 04:00 (16/06/2019)

Voz 3 00:06 más de ocho mil ayuntamientos han constituido este sábado tras las elecciones municipales de mayo los malos resultados de Podemos y sus confluencias les han impedido revalidar la mayoría de los llamados ayuntamientos del cambio las excepciones son Cádiz Valencia y Barcelona en la capital catalana a Ada Colau ha sido reelegida tras un acuerdo con los socialistas gracias a los votos de Manuel Valls la investidura ha sido tensa hay dos concejales han acudido a la recepción en la sede de la Generalitat entre las protestas de los manifestantes Radio Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 00:34 la alcaldesa aseguró en su discurso que no era un día exactamente feliz porque le habría gustado ser investida con los votos de los socialistas y de Esquerra Republicana Hinault de Emmanuel Bach Colau se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para conseguir la libertad de los presos independentistas dice que será la alcaldesa de todos y ha tendido la mano a Esquerra Republicana y al resto de grupos políticos sobre Parla Aguirre hablar con todos y cada uno de los grupos y buscar el máximo de acuerdos posibles para la ciudad de Barcelona pero Ernest Maragall le ha advertido que Esquerra Republicana no será un aliado dócil no suelen

Voz 4 01:06 no seremos aliados dóciles un supuesto progresismo to cable indiscutible no no extiendan las manos por favor hoy no

Voz 1600 01:16 Manuel Valls ha defendido el apoyo a Colau dice que no había lugar para la abstención

Voz 5 01:20 no Gianni Blanc no hay ni blanco ni abstención es sí o no lo más importante era evitar que Barcelona tuviera un alcalde independentista un alcalde independentista

Voz 1600 01:30 en la recepción del presidente de la Generalitat a la nueva corporación municipal Valls negó el saludo a Quim Torra porque esta semana ha dicho que Bach escaso

Voz 3 01:38 en Madrid el candidato del PP José Luis Martínez Almeida será alcalde gracias a un acuerdo de gobierno que ha firmado con Ciudadanos y que apoya Vox la derecha recupera el poder en la capital después de cuatro años de Gobierno de Manuela Carmena

Voz 6 01:50 quién es sabemos lo que nos costó traer a España a la democracia fue tanto fue vidas que no lo podemos olvidar que la democracia es un valor enorme que tenemos que cuidar

Voz 7 02:02 hace cuatro años a este yo creo que ningún concejal va a ser insultado amenazado o amedrentado cuando salga del pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid eso desgraciadamente si paso hace cuatro año más cosas

Voz 3 02:16 las en Bilbao sigue hospitalizada la mujer herida grave en un nuevo caso de violencia machista la había atropellado a su expareja que ha sido detenido por la Ertzaintza después de darse a la fuga Radio Bilbao Segovia

Voz 1153 02:26 ha ocurrido sobre las seis de la mañana en una calle de la localidad de Sopelana donde el conductor de un vehículo ha embestido contra dos mujeres que se encontraban apoyadas en otro turismo y después ha huido una de las mujeres ha resultado con heridas graves y otra han sufrido contusiones por lo que las dos han sido trasladadas al hospital de Cruces a las ocho menos veinte de la mañana en la Ertzaintza localizado el vehículo utilizado en ese atropello en las inmediaciones del domicilio del propietario que es la ex pareja de la mujer herida de gravedad tras lo que el hombre de veintiséis años ha sido arrestado la Ertzaintza encuadra este caso en un delito de violencia

Voz 3 02:56 lo recuerdan que el cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratis no deja rastro en la factura pero hay que eliminarlo de la lista de llamadas del teléfono móvil y los afectados por la estafa de tal han convocado este sábado concentraciones frente a los ayuntamientos de varias ciudades denuncian sentirse abandonados por las administraciones y reclaman al Ministerio de Sanidad una indemnización de más de nueve millones de euros Mary Alves es su portavoz en Zaragoza

Voz 8 03:18 a partir de una estafa hemos sufrimos una queja de todas las Bettini falta de de ayuntamientos central

Voz 3 03:29 repasamos un par de noticias de la crónica internacional Pablo Torres buenas noches buenas noches el Gobierno de Hong Kong ha anunciado la suspensión temporal del proyecto de ley de extradición

Voz 1831 03:37 si el texto de permitiría tramitar sin supervisión del Parlamento las solicitudes de extradición de otros países como China las fuertes protestas de los últimos días han provocado que el Ejecutivo haya dado marcha atrás los manifestantes piden la retirada definitiva de la ley

Voz 3 03:50 el ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha prohibido entrar en aguas italianas a un barco con cincuenta y tres migrantes

Voz 1831 03:54 aunque han autorizado el desembarco de diez de ellos la mayoría mujeres y niños con problemas de salud todos viajaban en un barco de la ONG Sea Watch la decisión se produce tras la aprobación de un decreto sobre seguridad del Gobierno italiano sugirió que el barco se dirigiera a Libia pero esta opción fue rechazada Georgia Hardy portavoz de la ONG

Voz 2 04:11 la lidia internacionalmente no

Voz 1831 04:15 el delito reconocido internacionalmente como un puerto no seguro lo dice la misión de la ONU en ese país o la Comisión Europea

Voz 3 04:22 gracias Pablo y terminamos con deportes esta madrugada Argentina ha perdido por dos goles a cero ante Colombia en su debut en la Copa América de fútbol y en estos momentos en Francia el coche de Fernando Alonso y su equipo circula en segunda posición en las veinticuatro Horas de Le Mans a la calle

