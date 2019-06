Escucha las noticias de las 06:00 (16/06/2019)

Voz 2

01:21

lista dice con aunque será la alcaldesa de todos sean independentistas sonó Esquerra Republicana se queda en la oposición su candidato Ernes Maragai avisa comunes y PSC que tendrán que trabajar los acuerdos no suelen no seremos aliados dóciles del supuesto progresismo el auto cable o indiscutible no no extiendan las manos por favor hoy Aubry no más cosas en Bilbao sigue hospitalizada la mujer herida grave en el municipio de Sopelana trasera atropellada por su ex pareja que fue detenido por la Ertzaintza después de darse a la fuga la agresión coincidió ayer con el minuto de silencio que se guardó en Córdoba por la mujer asesinada el viernes por su pareja que después se suicidó recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista del Exterior hay hoy hay convocada una nueva manifestación en Hong Kong contra la ley que permitía la extradición de presos a China los organizadores piden la dimisión de la jefa del Gobierno a pesar de que el Ejecutivo anunció ayer que suspende la ley tras las violentas protestas de los últimos días y terminamos repasando algunas citas deportivas para este domingo en fútbol Albacete y Mallorca se enfrentan en la vuelta del play off de ascenso a Primera División con ventaja de los baleares por dos a cero en la ida en Italia la selección española debuta ante la anfitriona en el Europeo sub veintiuno en motor doble cita en Montmeló que el Gran Premio de Catalunya de motociclismo hoy en Francia sobre las tres de la tarde terminan las veinticuatro Horas de Le Mans en estos momentos el coche de Fernando Alonso y su equipo circula en segunda posición John al asturiano le basta acabar séptimo para ganar el Mundial de Resistencia