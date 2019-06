Voz 0605 00:00 con Ciudadanos y Vox pero ya discrepan por el Gobierno la primera polémica está servida porque Vox asegura tener una concejalía a Ciudadanos no quiere que la tenga ya saben se alternará con el Gobierno a mitad de legislatura in Fragoso no aclara si se la concederá esto finalmente no pasará en Cáceres donde por sorpresa Luis Alaya logró la alcaldía para el PSOE gracias a la vez misión a última hora de Ciudadanos de abstenerse en el pleno de investidura IU gobernará por tanto en solitario consciente de ello el socialista ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos enseguida entramos en materia en página de sucesos herido grave un varón de treinta y cinco años tras sufrir un accidente de moto la madrugada de este sábado en Fuenlabrada de los Montes en Badajoz la salida de vía se produjo en la nacional cuatrocientos treinta en el kilómetro ciento noventa y seis el herido fue trasladado con trauma craneal al Hospital Universitario de Badajoz conocemos en este punto el tiempo que nos espera esta jornada Íñigo Jiménez cuéntanos

Voz 1 00:56 tendremos cielo poco nuboso o despejado aunque con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en el norte de Cáceres y en Villuercas sin descartar algunos chubascos débiles y dispersos a partir de la tarde las temperaturas suben y alcanzaremos los treinta y dos grados en Badajoz XXXI en Mérida y treinta en Cáceres el viento soplará flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0605 01:19 jornada decisiva en deportes en los play off de ascenso a Tercera a partir de las ocho dará comienzo el partido de vuelta de la semifinal de los play off de ascenso a esta categoría entre Linares Deportivo y el Moralo el conjunto extremeño tiene a priori la eliminatoria a su favor ya que en casa en la ida venció dos a cero en Mérida a las nueve y media tendrá lugar la salida del Campeonato de Extremadura triatlón esprín no bueno Triatlón Ciudad de Mérida en el parque de las siete silla además aquí también en la capital autonómica se celebra en el pabellón dio Clesa a partir de las diez y media la Copa de Extremoduro nacional a base ya absoluto de gimnasia rítmica una en Badajoz se celebra las finales prebenjamín benjamín del Mundialito dos mil diecinueve será en las instalaciones del vivero ya en Trujillo en Cáceres unas doscientas personas participan este domingo a partir de las nueve en el trigésimo quinto Cross Popular Ciudad de Trujillo una prueba como saben ya clásica del calendario extremeño de rumba son las ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana escuchan información regional en la SER una pausa ayer seguida ampliamos

Voz 2 02:17 tienes curiosidad por descubrir cómo funciona el mundo que nos rodea desentrañar las incógnitas del universo descubrir nuevos horizontes para la humanidad escucha en SER Extremadura mente inquieta un programa sobre ciencia e investigación los martes a las dos menos cuarto el mediodía mente inquieta con Carmen Hernández Mancha cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 4 02:44 los domingos a las doce y cinco del mediodía la SER en verde con José Luis Hernández el patrimonio natural de Extremadura es una de sus principales recursos de futuro La Ser en verde analiza las oportunidades retos desafíos e iniciativas que afronta el medio ambiente de nuestra región la Ser en verde en SER Extremadura cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 5 03:07 sí

Voz 6 03:08 mi nombre Giglio la Pamela soy boliviana Apeles tengo muchos años por distintos sitio de Extremadura viviendo seis técnica de igualdad de género el titular de Mi vida es de interculturalidad como modo de vida

Voz 7 03:22 titular de tu vida porque es la mejor Historia sigue siendo la tuya ser Extremadura ochenta y cinco aniversario cuarenta con la eh pase lo que pase

Voz 8 03:36 la

Voz 0605 03:37 desde este sábado Cáceres tiene un alcalde del PSOE Luis Alaya se hacía con la Alcaldía a través de la opción que menos había barajado de todas un gobierno en minoría Ciudadanos decidió finalmente no firmar ningún pacto de legislatura ni con PP ni con PSOE sala ya nada más asumir el bastón de mando de la ciudad ayer sábado anunciaba que mañana lunes abrirá una ronda de contactos con todos los partidos para buscar una fórmula de Gobierno para la ciudad Luisa Lalla alcalde de Cáceres

Voz 0695 04:04 mejor una ronda de contactos con los partidos políticos eso ha sido muy rápido que teníamos una fecha límite que era ésta para formar gobierno no quiere tomar ninguna decisión ahora que es decir quiero que el lunes nos sentemos recapacite hemos hablemos todos los partidos de lo que ha pasado en estas semanas y pensemos en en cómo queremos que ese gobierno estacionado a no va a ser una es sólo mía va a ser del resto de partidos hicieron que quiero hablar con todos antes de tomar una decisión así

Voz 0605 04:28 por su parte el concejal de Ciudadanos Antonio Alcántara justificaba la decisión de su partido de abstenerse y no entrar a formar gobierno ni con PP ni con PSOE porque ninguna de las dos opciones permitía desarrollar su programa electoral escuchamos perdona Francisco Alcántara

Voz 9 04:41 nuestro programa suponía diga las inversiones necesarias estratégicas para el cambio de altura concesiones de inversiones que requería de un presupuesto Pontificado posiblemente algo más de cien millones de euros en la legislatura que un plazo concreto de ejecución esto nosotros allí es un impedimento clara para nuestro apoyo a

Voz 6 05:01 José Luis Malaya

Voz 0605 05:03 es el primer alcalde del PSOE en Cáceres tras ocho años y en Badajoz Vox al final le dio la llave de la Alcaldía a Francisco Javier Fragoso que llegaba el pasado viernes un acuerdo con Ciudadanos para repartirse la alcaldía de la ciudad durante los próximos cuatro años el propio Fragoso en su discurso de investidura ya anunciaba que esta va a ser su última etapa al frente del consistorio

Voz 10 05:24 afronto mi tercera etapa y última como alcalde que durará dos años debo dar las gracias por este privilegio a los vecino que votaron el pasado veintiséis de mayo al Partido Popular y a los partidos políticos de Ciudadanos de voz que con tremenda generosidad

Voz 0605 05:46 por su parte Ignacio Grajera que será alcalde dentro de dos años incidió en la importancia de este acuerdo para llevar a cabo una renovación tranquila del Ayuntamiento además el de la formación naranja su candidato enunciada de los cuatro concejales de esta formación contará con responsabilidades de gobierno con varias concejalías como Urbanismo Vías y Obras Recursos Humanos y ferias y fiestas y un peso importante por tanto en el Consistorio a la polémica está servida ya porque Vox asegura tener una concejalía Ciudadanos no quiere que la tengo ahí Fragoso no aclara si se la concederá finalmente el hub el perjudicado de la jornada al candidato socialista Ricardo cabezas lamentaba lo vivido en el Ayuntamiento donde ha incidido en que las formaciones de derechas han buscado más un interés propio que el de la ciudadanía

Voz 1 06:25 esto un auténtico atraco a la democracia ya así no me extraña que la gente sin cabrones y la gente cada vez crea menos en lo político con actitudes como ésta con ejemplos como esto son los que no tenemos que consentir en los políticos que somos serios responsable indigno y aquí ha perdido la dignidad hoy

Voz 0605 06:43 una jornada intensa y que también emocionante en la que se vivió también ayer en otras tantas localidades extremeñas otro de los focos informativos fue Almendralejo el socialista José María Ramírez se convirtió en el nuevo alcalde de la localidad pacense gracias al apoyo de Ciudadanos con el que formará un gobierno de coalición Un gesto que desde las filas de Ciudadanos aseguraban que responde a las peticiones de cambio que los vecinos de la localidad decidieron en las urnas el pasado veintiséis de mayo y otra de las sorpresas tuvo lugar en Jerez de los Caballeros el único concejal de Podemos Juan Carlos Santana logró la alcaldía con el apoyo de PP y Ciudadanos es más ciudadanos ya ha avanzado que estudia la expulsión de sus ediles en Jerez por el pacto con Podemos tras la constitución de los ayuntamientos esta próxima semana se conocerán las estructuras de gobiernos muy atentos por tanto al recorrido que puedan tener en este sentido los acuerdos rubricados en la jornada de ayer uno de cada seis mayores de sesenta años sufre violencia psicológica ataques físicos agresiones sexuales abusos económicos la mayoría no denuncia los malos tratos por miedo vergüenza datos extraídos de un informe de la Organización Mundial de la Salud que advierte sobre la invade invisibilidad este problema en la jornada de ayer se conmemoraba el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez desde el colectivo de trabajadores sociales de Badajoz reclamaban la puesta en marcha de un servicio que recoja este tipo de denuncias Antonio Niza es presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Badajoz

Voz 11 08:05 igual que que el menor y la mujer tienen un teléfono y además que no deja huella aquí es muy importante que insistieron servicio que recogiera ese tipo de denunciado ese tipo de llamadas de atención porque realmente tan nosotros tenemos ciertas constancia por parte del del pelotón de auxiliares que tenemos trabajando el domicilio Ikea observan día a día pues cuando hay una situación por lo menos que es difícil

Voz 12 08:34 mientras madura junto a Cataluña y Aragón son de media a las comunidades autónomas de las que los contribuyentes tienen que pagar más a Hacienda cuando hace la declaración de la renta la campaña

Voz 0605 08:42 dos mil dieciocho dos mil diecinueve finaliza el próximo uno de julio aunque cumplirá el XXVI en los casos con resultado a ingresar con domicilio domiciliación en cuenta por lo que aún están a tiempo de confirmar su borrador y presentar por tanto su declaración desde los representantes del tercer sector sin hace un llamamiento a marcar la X Solidaria en la declaración de la renta AIEM apunte cultural baño sigue celebrando su noveno festival Amis Cali Se los restos arqueológicos de la villa romana de Torreal y águila ya están más en misma mañana en Badajoz a partir de las doce y media el joven violonchelista leonés David Martín Gutiérrez cerrará un Council cerrará con un concierto la Biblioteca de Extremadura el Festival Joven con esta apunte cultural llegamos a las nueve paso en buena mañana