Las noticias de Galicia, 08:50 (16/06/2019)

eso no este sábado en el que han quedado conformadas las corporaciones en trescientos once de los trescientos trece concellos gallegos el Partido Socialista de Galicia el arma con más poder urbano gobierna en cinco de las siete grandes ciudades A Coruña Santiago Ferrol Lugo y Vigo tienen desde este fin de semana alcalde socialista la última en tomar posesión la nueva alcaldesa herculina la socialista Inés Rey en el pleno celebrado en la tarde de este sábado en A Coruña ha estado Elena lo

es la socialista Inés Rey ya ex alcaldesa de la ciudad de A Coruña ha sido con el apoyo de su grupo municipal con ocho ediles además del suyo los seis de Marea Atlántica y los dos del BNG el Partido Popular ha votado a su candidata Beatriz Mato y la concejala de Ciudadanos sea votado a sí misma Rey comienza el mandato haciendo un llamamiento al diálogo y a la colaboración mutua a hacer política en un mandato en el que de no acordar un pacto con la marea gobernará en minoría con nueve ediles frente a dieciocho concejales en la oposición Rey en su discurso de investidura

Voz 1110

07:18

no sé lo que vimos en que Partido Socialista o que sea dedicó estos días he a repartirse sillas no ya verdad de que hay ofertas que friso o Partido Socialista de Ourense a democracia orensana que no es nuestra llama poderosamente la atención