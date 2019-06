Las noticias de Asturias, 08:50 (16/06/2019)

Voz 1904

02:43

Tanto López como Ana Taboada de somos presentaron sus candidaturas a la alcaldía recibiendo los votos sólo de sus propios grupos lodos los dos ediles de Vox se abstuvieron en la votación donde no había incertidumbres en Gijón y Avilés los tres concejos vuelven a ser socialistas en Gijón sin vistió a Ana González tras ocho años de gobierno de foro que pese a no haber logrado la mayoría absoluta le ha bastado con el apoyo a sus once ediles del concejal de Izquierda Unida por cierto que la nueva corporación será la que cuente con mayor número de concejales de mujeres hasta el día de hoy en Gijón González ha prometido seguir profundizando en un acuerdo con Izquierda Unida y conversar con Podemos Equo la línea roja para hablar con las fuerzas políticas por cierto aislamiento