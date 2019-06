Las noticias de Castilla y León, 08:50 (16/06/2019)

David García Montes es el único concejal que obtuvo Vox en Roales del Pan y en toda la provincia de Zamora desde ayer gracias al único concejal del PSOE más otros dos concejales del PP también es el único alcalde de Vox en la provincia de Zamora dicen que es un equipo de cuatro vecinos para mejorar la vida de Roales frente a la anterior alcaldesa que fue la más votada el veintiséis de mayo el concejal del PSOE Agustín Fernández Prieto admitía el intento del partido para convencerlo de no apoyar a Vox pero el dice que no tiene las presiones del PSOE

Voz 0165

03:31

ha hablado conmigo muy bueno era él por supuesto ellos tienen una expresiones que yo no tengo yo lo entiendo pero aquí estamos hablando de un pueblo un pueblo pequeño oí es lo que hay es que no yo no puedo meterme en política no me voy a meter porque yo no soy político