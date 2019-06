Las noticias de la Comunitat Valenciana, 08:50 (16/06/2019)

está sur de la Comunitat a esta hora tenemos diecinueve grados en Castellón en Valencia en Alicante y en Elche Lloyd el socialista Ximo Puig vuelve a tomar posesión como president de la Generalitat lo podrán seguir en directo en un programa especial que les ofreceremos a partir de las doce del mediodía en nuestra página web y en la aplicación de la Cadena SER un pleno al que han confirmado su asistencia dos ministros el valenciano José Luis Ábalos y el ministro de Agricultura en funciones Luis Planas no estará finalmente aunque se había llegado a anunciar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez si hoy el foco está en la política autonómica ayer fue el día del poder local ya se han constituido los quinientos cuarenta y dos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana bueno todos menos tres porque ya saben que en la granja de la costera se tienen que volver a celebrar elecciones en San Vicente del Raspeig bien Monrepós y miran Bale se está a la espera de la resolución de sendos recursos pero como decimos ya se han constituido los consistorios algunos con más problemas que otros con negociaciones hasta el último minuto en varios casos compactos que tendrán que también sus consecuencias ya está con alcaldes a la fuga vamos con todo

sí en Valencia Joan Ribó de Compromís vuelva a ser el primer edil con el apoyo del PSPV en Alicante el popular Luis Barcala pudo alzar la vara de mando tras el pacto in extremis alcanzado con Ciudadanos y también con la cuenta atrás en marcha se cerró el acuerdo en entre el PSPV Compromís y la confluencia que lidera unidas pueden para que Castellón este gobernada durante los próximos cuatro años por un tripartito liderado por la socialista Amparo Marco o el pacto para que su compañero de partido Carlos González vuelva a ser el alcalde de Elche con el apoyo de Compromís

así tras pactos in extremis se fueron constituyendo los ayuntamientos con algunas sorpresas acuerdos antinatura como les decimos también alcaldes a la fuga es el caso del municipio castellonense de la Vila Vella allí estaba previsto que el Partido Popular con cuatro concejales e Independence per la Vila Vella con dos regidores permitieran al número uno de la lista popular Abelardo Zaragoza que fuera investido como primer edil de la localidad sin embargo el desenlace fue bien distinto el cabeza de lista socialista Manel Martínez que fue el más votado en las elecciones obtuvo cinco ediles recibió finalmente la vara de mando el motivo pues que el que iba a ser investido como alcalde no se presentó al pleno