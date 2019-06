Escucha las noticias de las 12:00 (16/06/2019)

Voz 0821

00:18

vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el PP aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque hoy José Luis Martínez Almeida el nuevo alcalde de Madrid explica en la prensa que tienen veinte días para definir