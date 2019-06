Escucha las noticias de las 14:00 (16/06/2019)

yo creen que por motivo de inspiración bueno yo no

ETA define como un modelo de inspiración el Pacto del Botánico que es como se conoce al gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana entre PSOE Compromís y la marca que usa allí podemos matiza Iceta eso sí que los modelos no tienen que exportarse tal cual a otros sitios gobierno de coalición que hoy mismo ha sido revalidado Ximo Puig ha sido ir investido president de la jet de la Comunitat Valenciana Radio Valencia Manuel Gil

el domingo el dieciséis de junio y entra en vigor la nueva ley hipotecaria que entre otras cosas obliga a los bancos a contratar un notario para que explique bien al cliente el contenido del contrato que está firmando el contenido de la hipoteca a partir de las doce y media sólo lo contamos escucharemos a todas las partes implicadas que también a Julio Rodríguez que es ex presidente del Banco Hipotecario

Voz 4

02:27

queda sometido en estamos un mayor control por parte del Banco de España en conjunto puede decirse que por lo menos durante una temporada en los bancos van a tener más cuidado de no meter cláusulas abusivas hice no cobrar comisiones por cuarto por cualquier tema no salvo que se caiga en una rutina himnos la efectiva vigilancia por parte de la autoridad superior