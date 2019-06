Escucha las noticias de las 17:00 (16/06/2019)

Voz 0393

01:24

buenas tardes Vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el Partido Popular aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque hoy José Luis Martínez Almeida explica en la prensa que tienen veinte días para definir cuáles son los puestos a los que quiere optar Vox no es cuestión de ocultar lo obvio dice van a solicitar algún distrito iban a tener presupuesto representación en determinados entes públicos en relación a los votos que han obtenido por tanto el Partido Popular cederá parte de su poder institucional a Vox en los