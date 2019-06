Escucha las noticias de las 23:00 (16/06/2019)

el hombre no es broma pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto de verdad oyente

Voz 5

00:25

si todavía no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta SAP es que ha vuelto a repetir su atlética pero dicen que no la de la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga nuestra aplicación