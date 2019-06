Las noticias de Aragón, 06:49 (17/06/2019)

hola qué tal muy buenos días el PSOE y el PAR los socios del futuro Gobierno de Aragón empiezan hoy a buscar más apoyos para conseguir mayoría Ciudadanos en principio sigue rechazando sumarse a ese acuerdo por eso socialistas y aragonesistas se reúnen hoy con Podemos tendrán que hacer lo mismo con Chunta y lo tiene que hacer rápido porque el jueves se constituye el nuevo Parlamento aragonés ID como se conforme la Mesa de las Cortes se verá si Lambán y Aliaga han conseguido o no convencer a sus posibles socios de la resaca de la puesta en marcha el pasado sábado de los nuevos ayuntamientos en Zaragoza Pedro Santisteban traspasa hoy poderes al nuevo alcalde a Forget con y en Huesca el PP estudia presentar una moción de censura siguen sin saber quién votó en blanco y permitió que el alcalde fuera el socialista Luis Felipe en cuanto al tiempo hoy tendremos pocas nubes Ana Sánchez Rey buenos días

buenos días no se descarta algún chubasco aislado en el Pirineo y en el Maestrazgo viento flojo temperaturas en ascenso ahora mismo en Zaragoza diecinueve grados en Huesca diecisiete en Teruel once

los socialistas y los aragonesistas siguen esperando a que ciudadanos cambie de opinión y se sume al acuerdo de gobierno que firmaron la semana pasada la Aliaga pero lo ocurrido este fin de semana en los ayuntamientos no ayuda Javier Lambán era muy duro con la suma de PP Ciudadanos y Vox

decimos remataba su comentario en pasado porque Daniel Pérez ha borrado este tuit de su perfil de momento lo más inmediato la reunión de PSOE Ipar con Podemos hoy veremos si avanzan en un apoyo a ese pacto si el partido morado incluso se suma a ese posible gobierno aunque en este Sporting ha dicho que lo tendrá que someter en cualquier caso a la Asamblea Ciudadana de Podemos mientras en los ayuntamientos el alcalde de Zaragoza configura esta semana su organigrama de Gobierno Jorge Azcona ayer señaló en su primer acto público que serán las direcciones nacionales de los partidos quienes determinen si Vox tiene presencia no en el gobierno municipal Pilar García

no Jorge con yeso a las direcciones nacionales quién establece el más el marco de las relaciones y por lo tanto seguro que será las direcciones nacionales los que has estableciendo cuál es el marco de juego

Azcona además señalaba que no habrá cordones sanitarios con Vox sus concejales no son extremistas asegura el alcalde si lo son otros de Zaragoza en Común ponía ejemplos extremos la experiencia

de haber estado dialogando y hablando todos los días con concejales como Cubero rivales o Pablo hija no Julio Calvo yo creo lo que no es ni la mitad de extremista de lo que puede ser Pablo hija

la vice alcaldesa Sara Fernández de Ciudadanos el sábado tras la toma de posesión Death con insistía en que Vox no tendrá responsabilidades de gobierno

la Junta de Distrito lo preside delegado por el alcalde pero eso lo hemos hecho todos pero en el Gobierno la Junta de Gobierno no va a estar Vox a junta de gobierno va a estar compuesta por el Partido Popular Ciudadanos exclusivamente

ahí qué es lo que ocurrió ayer quién fue la persona o el grupo político que decidió que no se cumplirá el pacto que teóricamente había

