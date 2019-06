Voz 1 00:00 buenos días lunes diecisiete de junio primer día laborable desde que se constituyeron los más de ocho mil ayuntamientos que hay en España alcaldes y alcaldesas que salieron el sábado ya saben investidos y que hoy se sientan en sus despachos estrenan ese bastón de mando recibido tras la constitución de las corporaciones locales toca decidir estructuras de gobierno por un lado y reparto de concejalías en aquellos ayuntamientos en los que los pactos han sido fundamentales entre bloques para conformar gobiernos es el caso por ejemplo de Badajoz Fragoso lograba la alcaldía con Ciudadanos y Vox pero ya discrepan por el Gobierno la primera polémica llega porque Vox asegura tener una concejalía Ciudadanos no quiere que la tenga ya saben se alternará en el Gobierno a mitad de legislatura y Fragoso no aclara si se la dará

Voz 2 00:56 por cierto que no todos los ayuntamientos sean

Voz 1 00:57 constituido les recordamos Cordovilla de la cara va a tener que repetir las elecciones en un plazo no superior a tres meses y a la espera de tender alcalde está también Zalamea de la Serena su ayuntamiento no se constituía el pasado sábado por la incomparecencia de los concejales del Partido Socialista e Izquierda Unida Podemos tras la asamblea de esta última formación ayer será el socialista Miguel Ángel Fuentes quien repita en el cargo sea alcalde es la decisión que finalmente tomaban los miembros de Izquierda Unida Podemos en la localidad pacense ayer domingo el empate recordamos a concejales entre Partido Popular y Socialista en los pasados comicios municipales la presumible abstención era la primera intención de la formación morada sobre el sentido de su voto y obligaba esto al lanzar al aire una moneda para elegir el regidor de la localidad pero horas antes de celebrarse el pleno ambas formaciones anunciaron que no comparecería han forzando de esta manera por falta de con el retraso de la Constitución hasta hoy lunes ayer los encargados de esa llave hacia el Gobierno decidían en la Asamblea su posición definitiva ir era el concejal electo Benjamín Sánchez que daba señalaba su apoyo al Partido Socialista por tanto será proclamado alcalde Miguel Ángel Fuertes así están las cosas comienza una semana donde tras el mapa municipal toca ahora dibujar el autonómico estas semanas empiezan a constituir los parlamentos uno de ellos el primero mañana Eller el extremeño hizo hoy serán los no los alcaldes de las principales ciudades extremeñas quiénes pasen por los micrófonos de la SER y sean entrevistados en nuestros espacios locales de Hoy por hoy a partir de las doce y media

Voz 2 02:26 las distintas emisoras de la SER

Voz 1 02:29 margen de la política este lunes concluye el plazo para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC aclare el informe sobre Valdecañas tiene de plazo hasta las tres de hoy lunes para contestar a las aclaraciones que se han presentado sobre el informe que emitió respecto al derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas con todo según lo que establece la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura entre las cuestiones que aún están sobre la mesa dudas sobre el censo de aves o el volumen de residuos que generaría la demolición del complejo ya hablando de plazos hoy se abre el proceso para reclamar el periodo de reclamaciones para que los estudiantes que se presentaban a la Ebay a las pruebas de acceso a la Universidad y que no estén conformes con la calificación obtenida puedan efectuar la reclamación formal los resultados definitivos tras el proceso de reclamación que finaliza el día diecinueve se publicarán el día veintisiete de junio recordamos las pruebas fueron superadas en esta primera fase por cuatro mil trescientos setenta y cinco estudiantes extremeños de cinco mil ciento ocho matriculados un noventa y cuatro coma sesenta y seis por ciento es la tasa de aprobados una nota de seis coma seis de media y los alumnos extremeños bajas resulta una décima respecto al año pasado cuando fue de seis con siete vamos a escuchar a José Antonio Pariente presidente del Tribunal desde el Tribunal de la evaluación de Bachillerato afirman que aunque todavía no se tienen datos nacionales Extremadura está en la media nacional respecto a las notas del pasado año

Voz 3 03:57 los resultados que ha obtenido son similares a los de años anteriores de la medida de las veintidós materias que han sido objeto de examen ha sido un seis con seis o la convocatoria de año pasado fue un seis con siete a una décima por debajo de la media del año pasado sí te puedo decir que estamos pues a a la media inflar en la en la media superior de Julia Dale el año pasado ahí

Voz 1 04:18 quiénes no hayan pasado la prueba en esta primera fase o quieran subir nota tendrán otra oportunidad en la fase extraordinaria de los días nueve diez y once de julio dentro de aquellos estudiantes que sí lo ha superado dos extremeñas han logrado la nota máxima en esas pruebas una calificación final de catorce una de ellas Alicia Barroso de Almendralejo estudiante del Carolina Coronado lo contaba en la SER

Voz 4 04:38 se había una parte lengua que no estábamos seguros de que la oración pues había has maneras hacerla no ha sido estábamos seguros y lo correctores iban a dar por buenas mamás manera pero bueno el parecen sí lo han dado al final se pensaba que lo que estaba viendo era la nota media de bachillerato que también tengo un diez pero luego ya digo pero entonces esto es un calificaciones

Voz 1 05:02 así compartía la alegría tras conocer el resultado que obtenía la calificación final que os tenían esa prueba precisamente hoy cinco estudiantes de entre diecisiete diecinueve años van a entregar en el Ministerio de Educación las ciento ochenta mil firmas que han recogido para pedir que los exámenes de selectividad sean iguales en toda España ya saben hasta ahora cada comunidad los plantee en función del temario dado y eso hace que algunos alumnos hayan quejado de que en los territorios sea más fácil que en otros en la aprobar lo venimos contando cambios en la concesión de las hipotecas entra en vigor la nueva ley hipotecaria normativa que el Congreso aprobó en febrero y que busca dar más seguridad a la banca ya los consumidores en materia hipotecaria nueva normativa que tendrá que adoptar principalmente bancos y notarios y que los deja entre las novedades limitación de las comisiones por cancelación anticipada reparto de gastos asociados o la eliminación de cláusulas abusivas desde UCE Extremadura lo comentaba la técnico la número

Voz 5 05:51 más no faltar a los consumidores el nuevo reparto de lo has to impone varios incluye que la banca asuma el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las nuevas hipoteca y por supuesto también tienen que asumir notaría registro ingestión

Voz 1 06:05 y Adicae que pone en marcha un observatorio permanente para vigilar que la banca cumpla con la nueva Ley Hipotecaria en sucesos estaba en el incendio declarado ayer domingo en una zona de matorral cerca de Jerez de los Caballeros para el que se había decretado el nivel uno de peligrosidad debido a la proximidad de llamas a una serie de edificaciones aisladas y sigue la búsqueda del hombre desaparecido tras caer al agua de una embarcación en el pantano de Écija fijaron de fijará en la localidad el hecho de los Montes junto a él caían también dos personas que sí fueron rescatadas entre los accidentes que nos han dejado las carreteras este fin de semana el último ayer en la carretera B cero veintidós en dos atrapando los heridos un accidente que deja un hombre de cuarenta y cuatro años con Traumatología en estado grave trasladado al Hospital Universitario de Badajoz y una mujer de cuarenta y dos años con contusión en el brazo y en estado menos grave fue trasladada al mismo hospital es lunes arrancamos semana hay un nombre propio dos en el deporte el Montejano Javier Cienfuegos jiennense Álvaro Martín campeones de España en atletismo en categoría masculina con su club Playas de Castellón y en cuanto al tiempo se espera cielo despejado temperaturas en ligero ascenso los termómetros van a marcar entre doce y treinta y tres grados en Badajoz doce y XXXIV Mérida catorce treinta y uno en Cáceres

Voz 8 08:10 hola me llamo hija viven Benito si administrativa y el título Knight que tengo un sobrina nueva maravillosa

Voz 1 08:56 y antes de llegar a y media nos quedamos con un apunte que nos hace mirar a las sanidad la medicina personalizada llegan llegará más pronto que tarde a centros de salud extremeñas el objetivo del proyecto Medea en el que trabaja el Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz la aplicación de la genética del paciente en la prescripción de fármacos puede ser una realidad el problema Jara alerta haría el programa Jara alerta de los efectos adversos de la aplicación de ese médicamente inmediatamente el médico de familia recetario otro fármaco en su desarrollo implantación

Voz 12 09:24 baja ya un grupo de investigadores llegamos enseguida a las siete