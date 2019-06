Las noticias de Castilla y León, 06:49 (17/06/2019)

buenos días pues a falta de Léonie Segovia constituidos los ayuntamientos no exentos de sorpresa ya que

Rosa a los dos concejales de vos quiero trasladarles que en la política municipal no tiene nada que ver con la confrontación y el enfrentamiento la política municipal tiene mucho más que ver con tender puentes de entendimiento entre los diferentes un buen ejemplo de ese compromiso con Burgos es lo que ustedes han demostrado hoy aquí eso señores de vos por mucho que nos diferencie la ideología en muchos de los valores que compartimos eso

eso hoy de la Rosa ha anunciado ya reuniones con PP y Ciudadanos después del anuncio de una moción de censura mientras en Vox la dirección nacional asegura que sus dos concejales en Burgos tenían la orden de apoyar al candidato de Ciudadanos alcaldía aun así no se adoptarán en principio medidas disciplinarias contra los concejales fotógrafo decía que deja el fin de semana mientras se empieza a perfilar la constitución del Gobierno autonómico tras el anuncio del acuerdo PP Ciudadanos el viernes día veintiuno Se constituyen las Cortes autonómicas el parlamento de Castilla y León y la mala noticia que dejan las fiestas de Benavente tras el fallecimiento de elenco cargado de la apertura de los toriles en el festejo de cortes que era suspendido de forma inmediata jornada soleada y con más calor las máximas siguen por encima de los treinta grados a estas horas nueve grados en Burgos diez en León once en Ávila doce Palencia trece en Segovia Valladolid y Soria hasta catorce grados a estas horas en Salamanca y Zamora comenzamos

la concejal de Vox en Palencia Sonia Lalanda anunciaba en Twitter que no apoyaría al candidato de Ciudadanos pero finalmente ese plegado a las directrices del partido en Madrid en contra de su voluntad

el cuerpo me pide a lo mejor estar diciendo que su esto es una indignidad que esto no se debe hacer que estos retorcer el brazo de los ciudadanos y a lo mejor podría estar ahí abajo pero mañana también amanece eh ya hay que pensar en mañana

alcaldía para ciudadanos en Palencia lo que provocaba el malestar de los palentinos que organizaban una concentración ciudadana contra el nuevo alcalde la voz de la indignación a las puertas del ayuntamiento ya hablando de indignación la decisión judicial de archivar la denuncia contra las primarias de el Partido Popular que dieron la presidencia del partido en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco no acalla al PSOE que sigue convencido de que hubo irregularidades para el socialista Fernando Pablos la responsabilidades políticas están al margen del devenir judicial Jesús García

si no sé cuánto de mala fe tuvo el que lo realizó pero fíjese un señor Le relata al juez o al juzgado en este caso que hay quién pagó en B para pagar las cuotas a otros que pudieran votar cuando no podía

yo pague quinientos euros para pagar las cuotas a otros traslada que no tiene relevancia jurídica ya digo yo no entiendo el ámbito jurídico de política algo si eso pasa en cualquier otro partido y en cualquier democracia avanzada el señor Mañueco y el señor García Carballo estaba en inhabilitados políticamente para tener cualquier público para siempre quién le hace trampas a sus compañeros que se puede esperar de él o de ellos en la vida pública

extrañeza también por las contradicciones de la desestimación judicial en este asunto cuyo fondo no se niega ningún momento tal y como ha señalado Equo Salamanca que estudia ahora si recurrir o no la decisión en calidad de acusación popular

