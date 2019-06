Las noticias de Galicia, 06:49 (17/06/2019)

once plantas cortos Orquesta Mondragón Cepeda Mikel Erentxun Amparanoia Celestin is muchos más tres días de música en plena naturaleza donde también podrán disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria a las Associació de San simios asado entra ya en Festival de la luz punto es descubre todo

qué tal muy buenos días esta mañana los despachos de las alcaldías de los ayuntamientos gallegos recibirán a sus nuevos moradores tras la toma de posesión del sábado hoy si arranca la nueva legislatura en los distintos concellos pendientes de la conformación de los respectivos gobiernos y del reparto de concejalías atrás quedan las generales y las municipales toca ponerse a trabajar y situarse en el panorama político pensando ya en las próximas citas las autonómicas en las que trabaja ya Unidas Podemos con su nueva marca Galicia en común Antón Gómez Reino asegura aquí en la SER que en En Marea ya es pasado acusa su portavoz Luis Villares de hacer mucho daño al espacio de confluencia y confían sumará Nova en el nuevo proyecto es lunes diecisiete de junio la primavera parece que no quiere dejar paso al verano Paula Díaz buenos días buenos días AM en este

qué tal bos días hay me pues aquí llegamos ya a los

M bueno pues aquí con brumas también catorce grados Ourense Miguel Bernard de muy buenos días despejado en Ourense Pontevedra Ramón Millán qué tal buenos días nubes en Pontevedra tenemos ahora mismo doce grados once en Vilagarcía Vigo María Díaz

no hay cifras oficiales pero sí oficiosas dice Sky Sports que la oferta del Celta por Maxi Gómez ha superado los treinta y dos millones de euros en todo caso la preferencia del jugador concentrado en estos momentos con su selección sigue siendo el Valencia con quien el club además podría negociara Santi

Nos pusimos en la exención será es una ferviente hoy bueno en Unidas Podemos Galicia en común creo que fue una Ferran hasta que hay Salade que bueno o verá compañeros que no participan en ese momento pues bueno fue refrendada positivamente por la ciudadanía creo que desde ahí es donde tenemos que construir de ahí es donde tenemos que construir y creo que bueno en septiembre tenemos que digamos que Terras máquinas en funcionamiento sino que u diría que incluso ya estamos trabajando para eso creo que hay que ponían en riesgo la Sociedad Galega una propuesta de gobierno

Botines hechas espectáculo y a mí me me doy Mel hacer aunque tengo claro que no puede ser es que se siga o pactando Traballo político todo consultado espacio pues por por estas dinámicas que particularmente creo que au señor Luis Villares está Facenda compañero posibilidad está fallando y creo que también él debería reflexionar porque lo digo con toda a humildad de honestidad y sensibilidad de pero creo que estás haciendo oye muy toledano a este a este espacio yo creo que bueno toca reflexionar y asumir la democracia