Las noticias de Cantabria, 06:49 (17/06/2019)

nota bueno pues negativas se en especial la pérdida de Los Corrales de Buelna aunque no entendemos unas maniobras seguramente de esos comités locales de Astillero Castro Laredo lienzo Petra donde guarda pues hemos perdido seguramente la posibilidad de gobernar y cobrar por una falta entendemos que de actitud de compromiso para aquellos que también habíamos pactado

dice el edil se encuentra ingresado en Valdecilla como consecuencia de un infarto in no está claro cuándo podrá celebrarse la sesión inicialmente aplazada a hoy lunes

la temperatura agradables para empezar este lunes más altas que ayer al menos tenemos quince grados en Santander catorce dejen Torrelavega y seis en Reinosa la previsión anuncia un lunes de sol cielos despejados durante la mayor parte del día por la tarde puede que veamos alguna que otra nube en cuanto a las temperaturas suben las máximas en la costa veinte grados veintidós en Torrelavega subida que se notará especialmente en el sur de la comunidad veintisiete grados de máxima en Reinosa veintinueve grados en Potes y en las carreteras según la DGT a esta hora no hay problema

Voz 6

05:07

