Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:49 (17/06/2019)

buenos días en términos futbolísticos me permitirán el símil yate ni me equipa ya sabemos quiénes son los nuevos consellers del votan dos y en seguida conocerán sino conocen ya sus nombres pero antes les cuento que nos espera un lunes de cielos despejados y temperaturas las mínimas y las máximas más altas las máximas subirán hoy más en Valencia ahora entre dieciséis y diecinueve grados en Elche en Castellón Valencia Alicante que está de fiesta por cierto inmersa ya la ciudad en plena planta del Cares pero lo que les decía Ximo Puig Se convirtió ayer ya oficialmente en presidente de la Generalitat

el nuevo Gobierno valenciano estará compuesto por once consellerías dos más que la pasada legislatura más presidencia de la Generalitat son seis Consellerias para el PSD eso una más que la última legislatura cuatro para Compromís que pierde una Conselleria respecto a los últimos cuatro años ido es para humedades Podem que ahora sí ha querido entrar a formar parte no conseguía a diferencia de la legislatura pasada

simplemente manifestaron a todos eh que estamos con vosotros no hubiéramos querido que tuviera que trabajar en domingo creo que el Gobierno en el tripartito valenciano debería haber dado una lección en cuanto a lo que significa y lo importante que es la conciliación y haber hecho este acto mañana sin ningún problema

historia también trabajó como enfermera en un hospital de Libia que describe como un infierno Félix vive con otros cuatro inmigrantes en un piso de CEAR en Valencia está estudiando para trabajar en España sueña con ser enfermero cirujano nunca olvida da dice la entrada al puerto de Valencia porque por fin ponía su vida salvo no sólo del Mediterráneo

Voz 1605

09:41

