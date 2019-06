Las noticias de Asturias, 06:49 (17/06/2019)

Voz 8

05:53

deportes Cali Gonzales buenos días buenos días marino lealtad altas en clasificado para la tercera definitiva ronda de ascenso a Segunda B tras vencer por dos cero y al Formentera tres cero respectivamente los tantos para los de Oli Álvarez fueron marcados por Alex Arias y Luis Morán los goles del conjunto de Samuel Baños fueron anotados por René Montoto Robert yp Pelayo Pedraz les ambos equipos conocerán las último rival esta tarde desde las cuatro y media cuando se celebre el sorteo Las Rozas los blanquinegros que todavía no han encajado un solo gol desde que comenzó el play off aún desconocen el orden de los encuentros mientras que los malayos disputarán su segundo partido en casa tras haber quedado primeros en Liga el posible rival de lealtad saldrá de los siguientes conjuntos Prat Algeciras Alavés B Villarrobledo Unión Viera ya Alcobendas y Marie no se podría enfrentar al Sestao Mallorca B Las Rozas Villarrubia La Nucía Linares o el tercer clasificado que nos empareja con un campeón Por otro lado ayer se produjo el estreno europeo de la selección española sub veintiuno el asturiano Jorge Meré disputó los noventa minutos pero no fue capaz de evitar la derrota en el debut contra Italia que se puso por tres goles a uno exigente partido donde están obligados a ganar si no quieren quedar eliminados será frente a Bélgica en cuanto al pleno ascenso a Primera División disputarán la final el Deportivo y el Mallorca el primer encuentro será este jueves a las nueve anoche en Riazor el segundo el domingo a las nueve de la noche en Son Moix de los siguientes emparejamientos saldrán dos equipos que la temporada que viene estarán Segunda División Atlético Baleares Mirandés Ponferradina Hércules y por último Toyota ganó en Le Mans in Fernando Alonso su equipo se proclamaron campeones del mundial de resistencia al equipo de la asturiano le vale con excepción posición en la prueba francesa pero un desafortunado pinchazo de pequeñito López le brindó Toyota el triunfo Seattle menor todo