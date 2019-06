sí qué tal buenos días esta semana si empiezan a subir las temperaturas hoy a las máximas iban a mover por encima de los treinta grados en toda la Comunidad de Madrid el verano empieza ya a ganar terreno con Almeida como alcalde Villacís como vice alcaldesa se reúne esta mañana la primera Junta de Gobierno del nuevo Ayuntamiento de Madrid que comparten PP y Ciudadanos los populares se han quedado con cinco concejalías asumen es que llevan más presupuesto Hacienda movilidad cultura y Ciudadanos se queda con cuatro la más importante la de Urbanismo aunque también asumen Familia y Servicios Sociales queda todavía por conocer que tendrá Vox todo hace apuntar a que el PP eleva a ceder poder en las juntas de distrito aunque se han dado un plazo de veinte días para decidir los puestos de la ultraderecha su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith ha advertido hoy en Twitter que si no cumple lo pactado en el PP serán los responsables de las consecuencias el PSOE por su parte mira con recelo la entrada de Vox en las instituciones madrileñas Ángel Gabilondo

pues yo lo miro con mucha inquietud la entrada de Pol Pot que todavía nosotros no hemos cerrado no se ha cerrado el proceso de la constitución de el proceso de investidura ahí trabajamos para que eso sí es posible se detenga pero yo veo es un proceso muy consistente en el que el PP Ciudadanos

Voz 1275

01:23

cultivó tienen Orkut o no en la Comunidad PP y Ciudadanos relanza no irá reuniones para intentar llegar a un acuerdo de cara al gobierno regional Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se reúnen de nuevo a dos en la Asamblea a las once y media de la mañana Carmena tiene previsto renunciar este lunes a su acta de concejal Se retira de la vida política idearon desde organizaciones vecinales y partidos ecologistas miran con recelo en lo que pueda pasar con la que ha sido su medida estrella con Madrid Central titulares con Virginia Sarmiento Equo ya ha anunciado que recurrirá