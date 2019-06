qué tal buenos días con dieciocho grados en la Gran Vía y subiendo comienzan a subir las temperaturas este lunes ya pasaremos de los treinta grados en las horas centrales del día en toda la Comunidad con mucho sol y cielos despejados familias y profesores denuncian el alto absentismo que provoca el nuevo calendario escolar que adelanta los exámenes de septiembre a junio por segundo curso consecutivo la evaluación extraordinarias de estos días en los institutos de la Comunidad y la gran mayoría de los alumnos que han aprobado todo Piqué no tienen que pasar por esa recuperación no van a clase hay bellas generalizadas los docentes dicen que luego calendario que ha impuesto el PP esta legislatura les obliga a ir a contrarreloj con las materias Paul Asensio

según los datos de la FAPA Giner de los Ríos la mayoría de alumnos que aprueban y no tienen que hacer recuperaciones dejan de ir a clase el noventa por ciento en Bachillerato que sesenta por ciento en la ESO deciden no volver a su centros Ana profesora mutó en Parla dice que no sólo es difícil convencer a los alumnos también a los padres

estamos a diecisiete de junio hoy seguimos sin calendario escolar del curso próximo la Consejería de Educación ya ha dicho que espera tenerlo todo listo para finales de mes y que casi con toda probabilidad mantendrá los cambios introducidos en esta legislatura la FAPA Giner de los Ríos denuncia que el borrador de ese calendario aún no ha pasado por el Consejo Escolar pues temen que no se apruebe hasta la primera quincena de julio Carmena renuncia hoy a su acta de concejal mientras que echan dar el nuevo Ayuntamiento de Madrid titulares con Virginia Sarmiento

pues soleado no solo hoy sino prácticamente durante toda la semana con temperaturas altas durante las tardes pero sin valores extremado el calor no pasará de ser moderado es más a partir del miércoles bajarán un poco las temperaturas ambiente fresco en estos momentos durante la tarde máximas alrededor de los treinta grados como decíamos con mucho sol algo de viento que apenas pasará de los treinta kilómetros por hora durante la tarde al final del día llegarán nubes pero sin más consecuencias

Voz 9

05:05

alquilaron Raydi cuando no lo use es no hasta seiscientos euros al mes además tu coche estará asegurado Renania no tienes de que preocuparte ya hay miles