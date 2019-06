Las noticias de Aragón, 07:50 (17/06/2019)

Voz 1012

00:00

Arias hola qué tal muy buenos días PSOE Ipar se reúnen hoy con Podemos para intentar que se sumen al pacto que Javier Lambán y Arturo Aliaga firmaron la semana pasada para intentar formar Gobierno en la Comunidad socialistas y aragonesistas necesitan a los morados italiana Chunta para tener mayoría porque al menos de momento Ciudadanos sigue rechazando negociar con el PP SOE Si está el Partido Aragonés mientras en el Ayuntamiento de Huesca el PP estudia presentar una moción de censura para echar al socialista Luis Felipe tras el voto en blanco que todavía no tiene padre reconocido del pasado sábado llene el de Zaragoza la duda es saber si Vox entra o no en el gobierno municipal de PP Ciudadanos en cuanto el tiempo hoy pocas nubes en Aragón aunque no se descarta algún chubasco aislado en el Pirineo y en el Maestrazgo viento flojo y las temperaturas máximas suben repasamos algunas de ellas