Escucha las noticias de las 08:00 (17/06/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 0978 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1727 00:06 qué tal muy buenos días hoy pasamos de pantalla los ayuntamientos han repartido ya al poder ese ha consolidado el bloque de las tres derechas PP y Ciudadanos han normalizado gobernar con los ultras de Vox lo disfrace como lo disfrace Ciudadanos le ha regalado a Pablo Casado lo que los ciudadanos no les dieron en las urnas pagando el peaje de asociar su marca a la extrema derecha Albert Rivera de momento no hace acuse de recibo al coro interplanetario que le pide que recapacite el PSOE el PSOE tiene menos poder institucional que voto que votos consiguió el veintiséis de mayo pero manda en plazas muy significativas ya recuperado una porción importante de los cinturones rojos de Madrid Barcelona en Barcelona muchos progresistas de los Comunes empiezan a entender ahora en qué consiste el hostigamiento de independentista a todo catalán que no dice o hace lo que ellos quieren y Madrid Madrid vuelve a ser un laboratorio donde el tripartito y tripartito de derechas tiene que demostrar si se atreve a revertir las políticas contra la contaminación que exige implementa toda Europa ahora dejarán sin efecto Madrid Central es verano en Nos vamos de vacaciones muchos veremos qué pasa en invierno con las calefacciones funcionando el tráfico a tope así comienza la semana en la que se activa otro tablero el de las CCAA y veremos si se reproduce en la formación de gobiernos regionales la férrea línea ideológica que ha marcado la alianza Casado Rivera Abascal porque Lugo habrá que investir un presidente es sacar adelante el Gobierno de España si los líderes si estos señores porque son cinco señores son incapaces de tener gestos de responsabilidad más allá de sus personalismos intereses si después de haber votado cuatro veces en veintiocho días obligan a este país a volver a las urnas lo que lastiman ya es la democracia porque muchos se preguntan para qué sirve votar Pepa Bueno

Voz 1727 02:33 es lunes diecisiete de junio y según nos cuentan ahora mismo fuentes conocedoras de la negociación esta semana se vuelven a reunir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la cuenta atrás para la investidura y hoy hoy lunes tienen que ir al Congreso a acatar la Constitución los eurodiputados elegidos el veintiséis de mayo la sabemos que Oriol Junqueras no irá porque el Supremo no le ha dado permiso para salir de la cárcel ya Puigdemont Javier no es el espera

Voz 0858 03:00 los a la espera porque en España pesa una orden de detención contra él si el ex president no acude al Congreso tampoco podrá ir al pleno de constitución de la Eurocámara el dos de

Voz 1727 03:08 en Alemania la unión de todos los demócratas deja la ultraderecha fuera de la que habría sido su primera alcaldía PSLU a todos los demás partidos han pedido el voto para el candidato de la CDU el partido de Merkel y evitar así que los ultras llegaran al Ayuntamiento de Gorliz en Guatemala

Voz 1727 03:30 cuestión e inversión Sandra Torres esta mujer la candidata socialdemócrata se perfila como ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer la segunda a segunda vuelta será en agosto y la enfrentará al candidato conservador España incorpora hoy el proyecto militar más ambicioso de Europa

Voz 0858 03:49 es un sistema aéreo de combate europeo lo impulsan Alemania y Francia hoy la ministra de Defensa española se va a reunir hoy con sus homólogas las tres son mujeres para firmar esa acuerdo correos ultima

Voz 1727 04:00 su desembarco en China se lo estamos contando

Voz 0858 04:03 mañana en la SER la empresa pública ha invertido casi seis millones de euros para montar una planta de envíos en el país

Voz 1727 04:09 y una cosa más y hoy van a firmar una hipoteca sepan que ya está en vigor la nueva ley hipotecaria ahí esto que implica para empezar que el notario tendrá un papel mucho más activo menos mecánico tiene que supervisar de verdad el proceso y comprobar de verdad que entendemos todo lo que firmamos

Voz 0858 04:25 así que los bancos Pepa tendrán que ser más claros en sus escritos lo dicho Julio Rodríguez ex presidente del Banco Hipotecario

Voz 3 04:32 queda sometido el préstamo un mayor control puede ser que por lo menos durante una temporada en los bancos van a tener más cuidado de no meter cláusulas abusivas ídem no cobrar comisiones por falta cualquier tema no

Voz 1727 04:50 en los deportes la selección femenina se juega hoy su pase a octavos en el Mundial de fútbol

Voz 1161 04:55 en el debut además en una cita mundialista para llegar a ellos necesita esta tarde al menos un empate entre China y el paso encierra un regalo envenenado el de medirse en octavos a la todopoderosa Estados Unidos la gran favorita para el título es seleccionador Jorge Bildu altos maneras no especula

Voz 4 05:09 Nos hemos centrado increpa ardieron partido contra China es que de gastarse en cosas que nosotros no podemos controlar a Estados Unidos tiene que jugaron desde el partido contra Suecia

Voz 1161 05:18 a la misma hora tendremos el Armenia Sudáfrica del grupo de España a las nueve los dos partidos el grupo a Corea del Sur Noruega y Francia Nigeria