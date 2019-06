Voz 1478 00:00 qué tal buenos días comenzamos semana Francisco Javier Fragoso es de nuevo el alcalde de Badajoz

Voz 1 00:16 Don Francisco Javier Fragoso Martínez catorce votos don Ricardo Martín trece votos ante cuyo resultado es de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa y seis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General queda proclamado alcalde lentísimo Ayuntamiento de Badajoz tan Francisco Javier Fragoso Martínez

Voz 1478 00:38 lo hizo con el apoyo de Ciudadanos y el partido ultraderechista Vox el nuevo alcalde informaba que su mandato va a durar dos años momento en el que dejará el Ayuntamiento después de esos dos años bonito mi tercera etapa

Voz 2 00:54 yo como alcalde que durará dos años completar a ocho al frente del Ayuntamiento de Badajoz debo dar las gracias por este privilegio a los vecinos que votaron el pasado veintiséis de mayo al Partido Popular y a los partidos políticos de ciudadanos con un hacia la que con tremenda generosidad y atendiendo a lo reflejado en las urnas han querido implicarse con bajó

Voz 1478 01:25 acaba en su discurso de investidura la importancia de trabajar entre todos para un buen servicio a los vecinos ir la prosperidad de la ciudad aboga también durante este tiempo por el diálogo y el buen clima de trabajo me comprometo

Voz 2 01:39 lealtad con sinceridad eso cuatro años no se vuelvan a repetir y que entre todos los en cumplió el clima muchísimas gracias por la confianza a aquellos que la vida me gusta mi quién pero R también colaborar con aquello que no habéis depositado el voto de confianza a par de hoy

Voz 3 02:15 el que será alcalde dentro de dos años

Voz 1478 02:16 es el candidato de Ciudadanos Ignacio Grajera destacaba la importancia del acuerdo para una regeneración tranquila del Ayuntamiento hay que recordar que el Partido Popular y la formación naranja llegaban a un acuerdo para gobernar dos años cada uno sobre la negativa final de Ciudadanos para pactar con el PSOE su líder aseguraba que se debe a lagunas que había en materia de inversión

Voz 0725 02:38 insisto todo han sido buenas palabras y buenas intenciones pero a la hora de la verdad no hemos podido no hemos conseguido arrancar esos compromiso compromiso los que próximamente daban por seguros durante la campaña entonces nosotros en ese sentido no hemos considerado que que la ciudad vaya avanzar mejor con un programa como el que tenía el Partido Socialista que era

Voz 4 02:56 en con un gasto muy expansivo con con

Voz 0725 03:00 hagamos un nivel de inversiones que que entiendo que la ciudad necesita pero que quizás era excesivo y a partir de ahí yo nosotros queremos que la ciudad necesita inversiones pero de una manera más racional más sosegada

Voz 1478 03:09 esta formación va a ostentar la alcaldía dentro de dos años antes la primera tenencia de alcaldía urbanismo Vías y Obras Ferias y Fiestas o recursos humanos el otro de los socios de gobierno del partido eh es vox ya exigía el la pasada semana cargos en el Ayuntamiento para apoyar al Partido Popular ya Ciudadanos su concejal Alejandro Vélez Japón incluso nombre a esa concejalía allí asegura que estará liberado

Voz 5 03:34 hombre siempre hemos hablado con la concejalía del decoro no hemos hablado mucho de la falta de mantenimiento que hay en la ciudad nos gustaría a llevarla a cabo vamos a ver ahora en las negociaciones y podemos podemos llevarla una concejalía dónde estaría incluida limpieza de Parques y Jardines aquí tengo un acuerdo con Frank tengo un acuerdo con un acuerdo de mínimos que se basa en el pacto a nivel nacional

Voz 1478 03:55 mal la la eh el extraerle

Voz 5 03:58 el liberado por mi parte el tener el asesor es tener vamos lo que conlleva al final eh tener una concejalía sí así es

Voz 1478 04:04 el perjudicado de la jornada del sábado ganador de las elecciones del candidato socialista Ricardo cabezas lamentaba lo vivido en el Ayuntamiento donde incidía en que las formaciones de derechas han buscado más un interés propio que de los cien

Voz 0465 04:18 la danos es una auténtica vergüenza ir desatino el señor Fragoso El náufrago de este Ayuntamiento se agarraba esta tabla de salvación pero va a estar en fin como un fantasma por la institución yo por muchas buenas palabras que que no quiere a trasladar a la Corporación la ciudadanía no son palabras sentida porque ya hemos visto su forma de proceder durante estos cuatro años en los que tenía eh no tenían la mayoría absoluta así que bueno en estos dos años tampoco no esperamos mucho más la pena y la tristeza que tengo no es por mí

Voz 6 04:50 es por todos los vecinos y vecinas de Badajoz

Voz 1478 04:52 Erika cadenas de Unidas Podemos lamentaba el pacto al que ese llegaba que lleva decía aquí la extrema derecha entre en el Ayuntamiento de es vergonzoso que se haya retorcidas

Voz 7 05:03 sí la voluntad de la ciudadanía en las urnas que pedía a cambio que pedía regeneración gracias a Ciudadanos pues nos encontramos otra vez con el mismo alcalde con Fragoso con la misma política nefastas que van en contra de la gente y encima con el agravante de ir con vos que de la mano nos retrotrae a hace cuarenta años con esta propuesta misógino racista que que vienen presentando no nos parece una vergüenza

íbamos con la previsión del tiempo que no se espera iban Albizu buenos días

Voz 8 05:40 buenos días hemos amanecido un día más con tiempo estable en la provincia de Badajoz con cielos poco nubosos o despejados eso sí con nubes medias y altas y también nubosidad de evolución por la tarde analizamos las temperaturas en ligero ascenso sin cambios máximas de treinta y cuatro grados en Don Benito también en Villanueva de la Serena XXXIII en Badajoz en Mérida XXXII en Almendralejo Castuera talar rubias treinta ya en Zafra Llerena veintiocho enfermo renal de la sierra terminamos con los vientos que soplan del Oeste al sur flojos es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

trece grados tenemos ahora en la Ciudad de Badajoz

Voz 1478 07:37 vamos con otras noticias eh y comenzamos con los sucesos a una mujer de sesenta y seis años y un hombre de cincuenta y cinco han resultado heridos al salirse de la vía la moto en un camino de la cercano a San Vicente de Alcántara en el camino de la Vega concretamente según ha informado el Centro de Urgencias uno uno dos Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz el accidente ocurrió en torno a las quince de veinticuatro horas de años el sector del comercio de Badajoz consideran necesario impulsar la promoción turística de la capital pacense con el objetivo de atraer más visitantes en consecuencia potenciales clientes hay que permitan mayores ventas Illa dinamización económica para el comercio local resulta fundamental señalan que la vertiente turística y cultural de Badajoz a través de sus distintos eventos se promocione aún más pues creen que no si aprovecha lo suficiente

Voz 15 08:31 la comunidad musulmana de Badajoz ha instado al nuevo Gobierno

Voz 1478 08:34 de la ciudad ella sabe en PP y Ciudadanos de que se van a repartir la alcaldía a que mantenga el esfuerzo que permita convivir una sociedad hermanada proteger la concordia y la convivencia entre todos los ciudadanos en un comunicado firmado por el y manden la mezquita ha Nayar se pide al gobierno local que promueva esa convivencia entre los vecinos y un apunte más la residencia universitaria Hernán Cortés que proyecta este lunes la película Volver de Pedro Almodóvar será a partir de las ocho cero

