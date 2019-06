Las noticias de Castilla y León, 07:50 (17/06/2019)

en León cielo despejado diez grados en León once en Ponferrada Zamora prácticamente despejado catorce grados en Zamora once en Salamanca

el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's auditada en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q5 dance por doscientos noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0011

03:36

buenos días el anuncio de que el PP comenzaría a trabajar inmediatamente en una moción de censura no partió de Burgos sino del partido en Madrid concretamente del vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto que lo anunció en su cuenta de Twitter ni el ya ex alcalde Javier Lacalle ni Vicente Marañón el candidato de Ciudadanos quisieron valorar este anuncio de hecho la calle se limitó a culpar a Marañón de la situación por su falta de sintonía con los concejales de Vox es que finalmente no le apoyaron en el Pleno la calle aseguró que va a facilitar la transición en el Ayuntamiento de Burgos y tanto él como Marañón se van a reunir hoy con el nuevo alcalde Daniel de la Rosa que en el pleno lanzó un mensaje de entendimiento entre los grupos de la Rosa cuenta con once concejales de veintisiete así que de momento gobierna en minoría el presidente de Vox Santiago Abascal valoró ayer la lealtad y el trabajo durante estos años de los concejales de su formación en Burgos y aseguró que les escucharon atentamente para que expliquen sus razones para saltarse el acuerdo alcanzado a nivel nacional con el PP para impedir la constitución de gobiernos de izquierdas de hecho a pesar del silencio inicial una de las cuentas de Vox en Twitter aseguraba que comparten y aplauden la decisión tomada por los ediles burgaleses y que no se va a tomar ninguna medida disciplinaria contra ellos