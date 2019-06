Voz 0393

01:04

vox no tendrá concejalías en el Ayuntamiento de Madrid y de momento no aparece presidiendo ninguna junta de distrito que era el acuerdo al que se había llegado con el PP aunque esto no significa que no lo vaya a hacer porque José Luis Martínez Almeida explica a la prensa que tienen veinte días para definir cuáles son los puestos a los que quiere optar Vox no es cuestión de ocultar lo obvio dice van a solicitar algún distrito iban a tener presupuesto y representación en determinados entes públicos en relación a los votos que han obtenido por tanto el Partido Popular cederá parte de su poder institucional a la ultraderecha en los próximos días los populares se quedan con las áreas de gobierno más importantes del Ayuntamiento salvo Urbanismo que será para ciudadanos además de economía familia la Alcaldía la nueva portavoz del Ayuntamiento de Madrid será Inmaculada Sanz que ha sido la mano derecha de Almeida durante esta legislatura el área de Cultura lo dirigirá Andrea Levy Engracia Hidalgo Hacienda Borja Carabante movilidad Ia el área de Obras Públicas Paloma García Romero