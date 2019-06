ya antes de las elecciones hicimos un comunicado en el que pedíamos a todas las fuerzas políticas con representación entonces en el Ayuntamiento de la comunidad y luego venían siendo las las fuerzas habituales que no entrasen en pactos con partidos franquistas por lo que supone de retroceso para la democracia en en nuestra sociedad

comunidad PP y Ciudadanos relanza novela reuniones para intentar llegar a un acuerdo de cara al Gobierno regional Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se reúnen de nuevo a dos en la Asamblea de Madrid a las once y media de la mañana familia sí profesores denuncian el alto absentismo que provoca el nuevo calendario escolar que adelanta los exámenes de septiembre a junio por segundo curso consecutivo la evaluación extraordinaria Se está haciendo estos días en los institutos de la Comunidad Ilha Grande Llúria de los alumnos que han aprobado todo pero tienen que pasar por esa recuperación no van a clase según los cálculos de la FAPA Giner de los Ríos el noventa y cinco por ciento de los alumnos de bachillerato y el sesenta y cinco por ciento de secundaria hacen peñas estos días los docentes culpan a la comunidad de una mala gestión y reconocen que con este nuevo calendario sólo les queda levantar un poco la mano para que los más rezagados aprueben Ana es profesora en un instituto de Parla

Voz 3

02:22

los profesores llevaba un momento sí que podemos hacer cuando estamos viendo los profesores intentamos poner un poco de sentido común por lo menos no entonces a veces no nos queda otro remedio que decir oyes iba a suspender el cincuenta por ciento de la clase no va a repetir el cincuenta por ciento de la clase en el XX entonces tendremos es un poco la mano en la extraordinaria porque es que sino