Las noticias de Andalucía, 10:03 (17/06/2019)

pues sí el Infoca daba por controlado sobre las dos menos cuarto de esta madrugada el incendio originado en el paraje de La Buhaira de corte gana tres más de doce horas trabajando en la que se emplearon casi un centenar de efectivos y once medios aéreos esta noche ha permanecido un retén de la Policía remate liquidación ahora está por cuantificar la zona afectada que se conocerá una vez que ya extinguido este incendio no fue el único foco de fin de semana ayer quedaba extinguido el que se originaba en la tarde del sábado en el paraje del arroyo de La Cañada del monte calcinado unas cuatro hectáreas de terreno forestal

cariño si reservamos ahora este hotel hacen Barceló punto com Nos ahorramos un montón lo pillo

Voz 3

01:31

me imagino en la tumbona sin tener que pensar en nada pega Near Near reservó si es por los niños