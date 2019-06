Las noticias de Castilla y León, 10:03 (17/06/2019)

Voz 0011

00:23

desde que el PP comenzaría a trabajar inmediatamente en una moción de censura no partió de Burgos sino del partido en Madrid concretamente del vicesecretario de Organización del PP Javier Maroto que lo anunció en su cuenta de Twitter ni el ya ex alcalde Javier Lacalle ni Vicente Marañón el candidato de Ciudadanos quisieron valorar este anuncio de hecho la calle se limitó a culpar a Marañón de la situación por su falta de sintonía con los concejales de Vox que finalmente no le apoyaron en el Pleno la calle aseguró que va a facilitar la transición en el Ayuntamiento de Burgos y tanto él como Marañón se van a reunir hoy con el nuevo alcalde Daniel de la Rosa que en el pleno lanzó un mensaje de entendimiento entre los grupos de la Rosa cuenta con once concejales de veintisiete así que de momento gobierna en minoría