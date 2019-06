Las noticias de Canarias, 10:02 (17/06/2019)

hoy lunes la maquinaria de los distintos partidos se reactiva para tratar de lograr un acuerdo de gobernabilidad en Canarias nuevas estrategias tras el revés al pacto de centro derecha del pasado viernes y después de la constitución de los ayuntamientos de este sábado sin embargo hay quién no está dispuesta a moverse ni un centímetro de los acuerdos a los que ha llegado es el caso de la alcaldesa de Arrecife la popular Astrid Pérez para quien pase lo que pase con las negociaciones en el Ejecutivo regional su alianza con el PSOE en el Cabildo Insular y en la capital conejera es inquebrantable

nosotros lo tenemos muy claro y quiere habíamos firmado un acuerdo con el Partido Socialista Nueva Canarias somos mujer el Ayuntamiento de Arrecife hizo con el partido socialista en el Cabildo Insular de Lanzarote mire yo como pero yo creo que he firmado cuatro acuérdate gobernabilidad todavía no el Partido Popular todavía no ha incumplido todos las hemos cumplido los que lo han incumplido son los otros por tanto yo tenía clarísimo en el que está perdón tenía clarísimo ha afirmado Patrick pacto para cuatro años