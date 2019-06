Voz 1 00:00 tiernos como Javier Krahe y a veces tan incómodos y cansinos como Benny Hill frena al hoy por hoy su talento su gracejo sus gorras jemeres Levin riendo contracorriente cómodos salmones el chiste son nuestros cuerpos especiales

Voz 1995 00:13 a veces sí que es cuerpos especial especiales rebatió muy buenos días qué muy bueno día cómo estáis

Voz 0460 00:23 he venido basta con pantalón largo he Benito basta con pantalón largo IBI yo también como hay que venir a La Ser pavor que nos que no se corre la voz de que yo he sido el de los pantalones cortados no mi compañera ha tenido la desfachatez de venir en pantalón corto Illes diga a verle riñonera correcto Iñaki juega muy muy fuerte

Voz 1995 00:41 en Vic por la idea es dice que lo digo con muchas ganas mucha desidia con desdén

Voz 0460 00:47 estoy aún pasa llevar la riñonera esta cruzada que llevan los chavales ahora sin plan Bandolera que eso no lo entiendo me Pérez de baile fichas para los aprovechó compre hace un patinete eléctrico que estás en la era de la edad os puedo decir que un día había un señor de treinta y nueve años yo tengo cuarenta y dos treinta y nueve años con un monopatín que se cayó y me tuve que Rey

Voz 2 01:06 dije normal es que yo normal esto que voy a decir es serio e Santiago Abascal

Voz 1995 01:15 imaginad que hoy se día que Platón vídeo del skate con sus hijos ya entramos ya en momentos donde los líderes de la ultraderecha en skate se se puede ir patinando a la ultraderecha va sobre ruedas esas pruebas no era buena figura sigue vigente

Voz 2 01:33 por qué no

Voz 0460 01:35 por qué por qué me lo imagino más a caballo que no pues es que claro si estaba atado al caballo puede ser del se veía parte delante sólo se habían muerto sobre el skate quitaron como lo sacamos el tema que Eisner muy famoso al que ataron Iñaki porque en pantalones cortos porque yo tengo una mala costumbre yo es que cuando hace calor me pongo el pantalón corto ya no me ponen el largo

Voz 3 01:58 te lo juro es como que mis piernas dicen no ya no