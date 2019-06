Las noticias de Catalunya, 11:02 (17/06/2019)

Voz 2

00:04

qué tal y Cataluña los Mossos investigan la Mort d'un tú a sendas Mataró a va cada vez municipios Anna Alcaraz Sardañola da mataron a café y ahora es que no Diarra es va a la víctima a casa se va tenía un talla alcohol B Ser Cataluña Jens Dallara d'Investigació Criminal da la zona metropolitana Nord dos mossos se investiga si están cubiertas todas las hipótesis no descarta absolutamente secreta actuaciones a la espera también así a alguna otra persona implicada Ana que estamos violenta alcaldesa de Girona que gobernantes de besar también Uribe no creo que se os tres partir de Esquerra se cabe promover una par desbancarle