Escucha las noticias de las 12:00 (17/06/2019)

un conocido de la madre que estaba preocupada porque no sabía nada de su hija desde hacía horas la localizó anoche sobre las diez en su casa en la calle Burriana que en el barrio de Sardañola en Mataró tenía un corte en el cuello los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de esta investigación la Policía Científica ha estado recogiendo indicios también en el piso para tener más elementos que puedan a esclarecer los motivos de esta muerte los Mossos d'Esquadra son muy prudentes a esta hora no avanzan ninguna hipótesis aseguran que está absolutamente todo abierto desde que se trate de un homicidio hasta un suicidio

así es los morados aseguran que no hay fecha para una próxima reunión con Pedro Sánchez pero que no contempla otro escenario que entrar en el Gobierno sino Pedro Sánchez decía hoy Noelia Vera portavoz de Podemos tiene la opción de buscar el apoyo de Ciudadanos

Voz 0393

03:39

de momento en la rueda de prensa no ha empezado llevan dos horas de reunión Almeida está dispuesto a cederle Vox juntas de distrito Ciudadanos y en principio no se pone porque dice que eso no es Gobierno y mientras tanto vos eleva las exigencias Ortega Smith quiere concejalías de gobierno no le vale con las juntas de distrito Manuela Carmena por su parte ha presentado esta mañana su renuncia al acta de concejal el grupo municipal de Más Madrid está reunido a esta hora para abordar el futuro del partido sin ella la Carmen insta Marta Higueras ya se ha postulado quienes piensen que voy a renunciar a liderar su legado no me conocen ha dicho el redes sociales