Escucha las noticias de las 14:00 (17/06/2019)

es el anuncio que ha realizado hace unos instantes Inés Arrimadas los tres concejales de Ciudadanos salen de esa candidatura conjunta con la que concurrieron a las elecciones municipales que ahora queda dividida por mitades no sé hasta qué punto esta ruptura ha causado sorpresa en el Ayuntamiento Monica Peinado

era algo que se podía intuir desde que Manuel Valls ofreció los votos de sus concejales para investir alcaldesa Ada Colau Ciudadanos ha repetido hasta la saciedad que sus tres concejales no darían apoyo a los comunes y de hecho el sábado votaron en blanco mientras que Valls y los otros dos concejales de su formación de Barcelona pel Canvi dieron sus votos y convirtieron en alcaldesa de nuevo a Ada Colau de todas formas a los tres concejales de Ciudadanos sí que les ha pillado por sorpresa dos de ellos estaban en la Junta de portavoces acaban de salir y nos han dicho que se acaban de enterar de esta decisión

los madrileños han decidido que Vox que no es el Partido Popular que no es Ciudadanos con su programa con su identidad con su capacidad de decisión entre a formar parte de los gobierno municipales

no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno pues responde a PP Ciudadanos y confirmo ni desmiento porque no conozco realmente el tema de donde han salido

de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente tampoco están las cosas demasiado claras el negociador socialista José Luis Ábalos pide a PP y Ciudadanos que no bloqueen recuerda a Podemos que quieren negociar la famosa fórmula de la cooperación que en principio para la portavoz de la formación morada Noelia era es una exigencia irrenunciable

la fórmula de cooperación en el Gobierno que no dejaría de ser una experiencia novedosa no tiene porqué ser en absoluto un gobierno de coalición nosotros

en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia uno de los peritos propuestos por la Fiscalía Víctor Sánchez se suma a quienes denunciaron en un primer momento que las cuentas de la entidad no se correspondían con la realidad desde el primer minuto

en diciembre del dos mil diez ojalá las casas gordo hasta que te la necesidad de más de veinticuatro mil millones de euros no olvidemos que esta entidad han citado veinticuatro mil millones de euros entre estos criterios contables que no duran más de dieciocho meses todas las cuentas anuales no reflejan la imagen fiel