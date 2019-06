es un fracaso yo creo que los datos de contaminación están ahí los datos objetivos son que en el primer trimestre del año dos mil diecinueve con Madrid Central en vigor se han producido peores datos que la media de los ocho años anteriores y luego los propios comerciantes yo no sé qué interés pueden tener en decir que han perdido ventas o que están sufriendo perjuicio yo creo que los comerciantes no tienen ningún interés en transmitir una imagen negativa de la situación que se vive en el distrito Centro

Voz 3

01:22

nosotros estamos al dictado de lo que han decidido los madrileños y los madrileños han decidido que Vox que no es el Partido Popular que no es Ciudadanos es vox con su programa con su identidad y con su capacidad de decisión entre a formar parte del gobierno municipal es así de claro es así de sencillo y así de democrático quién no lo entienda quién hable de cordones quién hable de vetos quién hable de exclusiones de verdad que no ha entendido nada lo que era la democracia