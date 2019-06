Las noticias de Euskadi, 16:03 (17/06/2019)

Voz 5

00:58

con ya no tenía buen trato sospecho que entró porque me cantas canciones que yo desde mi casa aludiendo a mi estado de salud después de mucho tiempo que ya se hizo insoportable la situación decidí solicitar a Osakidetza a mi historia clínica quién niño quién había tenido acceso pues aquí de echarle confirmaba el acceso a su historial y que por ello había sido sancionada recibo una carta en la que me dicen que han hablado con esta persona que efectivamente ha entrado que lo consideran una afán tal leve in claro iba ahí me mundo porque resulta que que una persona haya entrado doce veces a mi historia clínica lo considera una falta leve jueves Sadie absolutamente todo en mi vida